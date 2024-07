No solo se trata de Boeing: la industria europea de la aviación también está en apuros por los inconvenientes de Airbus

Se suponía que Airbus entregaría unos 880 aviones de pasajeros en 2024. En primera instancia este objetivo podía parecer muy generoso, aunque en realidad se encontraba lejos de satisfacer la creciente demanda del sector impulsada principalmente por la continuada crisis de Boeing y el aumento de los vuelos comerciales.

El gigante europeo, sin embargo, actualizó recientemente sus proyecciones y anunció que espera entregar alrededor de 770 aviones este año. Como podemos deducir, se trata de una mala noticia para las aerolíneas, que ansían nuevas aeronaves, pero que padecen las consecuencias de los problemas de los fabricantes.

Airbus lastra la industria aeronáutica europea

Boeing no es la única compañía que se enfrenta a contratiempos por estos días. Si bien Airbus no está envuelto en una crisis de reputación como su rival estadounidense, no está consiguiendo fabricar tantos aviones como le gustaría (y como prometió). Los motivos que han llevado a la empresa a vivir esta situación son varios.

Según un comunicado oficial, Airbus está teniendo inconvenientes con la cadena de suministro a nivel de motores, aeroestructuras y equipamiento de cabina. En otras palabras, la compañía necesita cierto caudal de piezas que sus proveedores no están siendo capaces de satisfacer, pero este puede llegar acompañado de otros problemas.

Los fabricantes de aviones se apoyan en unos pocos proveedores grandes y muchos proveedores pequeños. Como señala el medio alemán Handelsblatt, país en el que Airbus tiene una de sus instalaciones, algunos proveedores dicen que “la falta de previsibilidad” se traduce en problemas para ellos, principalmente los de tamaño mediano.

Está claro que el liderazgo de Airbus tendrá suficientes razones para actualizar sus previsiones de producción y entregas, aunque no podemos negar que los problemas en la cadena de suministro suelen traer muchos problemas en diferentes industrias. El ejemplo más claro de esta realidad lo vimos hace unos años con la pandemia.

Uno de los inconvenientes a los que se enfrentaría Airbus, según el mencionado medio, sería el de aumentar la producción de aeronaves. En este caso, debería garantizar un mayor caudal de piezas, pero esto no siempre es posible. “No podemos producir más piezas de la noche a la mañana. Los requisitos son muy altos”, dijo un directivo de una empresa que prefirió mantenerse en el anonimato.

A todo esto, empieza a aparecer en escena Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Estamos hablando de un fabricante de aviones con sede en Shanghai que tiene un avión que rivaliza con el Airbus A320, el Comac C919. Y, por si esto fuera poco, aseguran que han recibido más de 1.000 pedidos para el mercado nacional.

Cabe señalar que el C919 no tiene la certificación pertinente para operar en Europa y Estados Unidos, y no está claro cuándo podía obtenerla. Pero tampoco debemos dejar pasar que China es uno de los mercados de aviones de pasajeros más grandes del mundo, y que la mayoría de sus aviones, hasta el momento, han sido fabricados por Boeing o Airbus.

