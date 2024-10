Centenares de barcos están parados frente a Singapur. No es ninguna novedad, pero sí un enorme problema mundial

Pese a la cantidad de aviones comerciales que surcan nuestros cielos a diario, el grueso del transporte de mercancías se realiza por mar gracias a los enormes barcos portacontenedores. Concretamente, más del 80% del volumen del comercio mundial de mercancías se realiza de esta forma. Y todo ese movimiento de mercancías se realiza a través de puntos estratégicos muy concretos como el canal de Suez o el de Panamá. El otro punto vital es el puerto de Singapur, la gran gasolinera oceánica.

Y el problema es que todo este sistema es una muestra de la debilidad de la cadena de suministro mundial que provoca que, en cuanto una ficha del dominó no está bien puesta, todo se venga abajo.

Hasta los topes. Hace unos días se hacía viral algo que se suele viralizar cada cierto tiempo: un vídeo del puerto de Singapur hasta arriba de grandes buques. Richard Quest, presentador de una sección de CNN, compartía el vídeo afirmando que, de forma inusual, cientos de barcos estaban amontonados debido a los conflictos del Mar Rojo. Y tiene parte de razón, pero como se apresuraron a señalar en los comentarios, esto no es nada extraordinario.

Crisis. Ya hemos dicho que el canal de Suez es vital para el comercio. Es el estrecho paso entre Oriente y Occidente en lo que a suministro de mercancías y petróleo se refiere, y lleva unos meses en la cuerda floja. Hace unos meses, rebeldes hutíes atacaron embarcaciones en el Mar Rojo, lo que "animó" a los barcos a tomar rutas alternativas. Hoy, la región no está mucho mejor debido a que es el epicentro de un conflicto que se está globalizando: el de Israel e Irán.

Carga. Pero que haya una crisis geopolítica no es el único motivo por el que el puerto de Singapur está hasta arriba. Su ubicación es clave y lo ha convertido en una pieza vital en la Ruta Marítima de la Seda. Es la que va desde la costa de China hasta el Mediterráneo, pasando por el sur de India. Y, de ahí, a puertos fundamentales en el mencionado Mediterráneo y sus conexiones ferroviarias al resto de Europa.

En 2015 fue calificado como la principal capital marítima del mundo y ocupa un puesto relevante en el TOP de los más activos del mundo. Además, se estima que una quinta parte de los contenedores mundiales se cargan en él y la mitad del suministro mundial de petróleo crudo también se carga en este puerto. Este año vimos un crecimiento importante: un 10,7% más de contenedores gestionados en el puerto durante el primer trimestre.

Este es uno de los puertos de carga de contenedores de Singapur

Y bunkering. Donde no tiene rival es en su papel de "gasolinera". Es el punto de abastecimiento de combustible para barcos, o bunkering, más grande del mundo. Con los datos de 2023 en la mano, la cifra de venta de este combustible fue de 51.824.000 toneladas, marcando un récord en esta industria. Aquí entra en juego su ubicación privilegiada, pero también el precio del mismo.

Y el primero que llega no es el que recarga. Para ello, debe haber una comunicación entre el barco y el puerto de recarga con las previsiones y todos los datos necesarios. Cuando está sobre la mesa toda la información, se establece un puesto en la cola para el barco.

Como algo falle… Y que los barcos se amontonen esperando su turno en el puerto no tiene tanto que ver con la crisis del Mar Rojo, sino con la suma de la importancia del puerto como punto de carga de contenedores, como lugar de abastecimiento de combustible y por la ubicación del mismo. Está en un estrecho (el estrecho de Singapur), lo que hace más llamativas las imágenes de los barcos amontonados. De hecho, si tienes curiosidad, puedes ver la cantidad de barcos que hay en tiempo real en este mapa interactivo.

Y, al final, es una muestra de la fragilidad de todo el sistema. Como decíamos, el 80% de las mercancías globales se mueven en barco, pero solo hay un puñado de puntos clave en toda la cadena y, si algo va mal, afecta al resto. Una muestra fue el accidente del Ever Given que impactó de forma notable en los precios y abastecimiento en comercios, pero también hemos tenido casos más recientes como el aumento del precio del petróleo este año debido a que los barcos no podían cruzar el Mar Rojo y tenían que dar un rodeo por el sur de África. Y es algo que no afecta solo al petróleo, sino al stock de productos y su precio al tener que hacer más kilómetros.

A río revuelto, ganancia de pescadores. Con esta situación, y buscando otras zonas en las que repostar tras una larga travesía rodeando el continente africano, el puerto de Algeciras se ha erigido como uno de los puntos fuertes de repostado en el Mediterráneo. Como leemos en El Economista, en mayo de este año se produjo un aumento del 20% de suministro de combustible a buques comparado con el mismo mes del año anterior. Otros puertos nacionales, como los de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, también han aumentado su actividad este año.

Pero no solo ha provocado que reposten más barcos, sino que se gestionen más contenedores. También en declaracionesde fuentes portuarias al medio español, en muelles como el de Valenciaport transitaron en marzo casi un 4% más de toneladas que en el periodo anterior.

Al final, todo suma para congestionar los puertos, pero mientras el de Singapur siga siendo la punta de lanza en el comercio mundial, cualquier imprevisto o problema geopolítico afecta al comercio mundial. De hecho, son muy conscientes de ello y, hace unos meses, ya comentaron que, mientras años anteriores un 77% de los barcos portacontenedores llegaban fuera de horario (que sigue siendo una burrada, pero muestra de que es el "único" puerto viable en la región), este año la cifra está aumentando al 90%, lo que provoca ese overbooking.

Imágenes | Zairon, Zairon (2), Rainer Halama

