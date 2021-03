El buque de carga en el Canal de Suez, más cerca de ser desencallado: así se las están ingeniando para mover al gigante de 400 metros

Dos días han pasado desde que un gigantesco buque de carga ha atascado el Canal de Suez y con ello ha paralizado medio tráfico marítimo global. Sacarlo de ahí no es tarea sencilla y si bien se están produciendo avances, aún hay trabajo por delante.

Como vimos en su momento, el buque de carga Ever Given se quedó atascado en el Canal de Suez al tratar de cruzar del Mar Rojo al Mar Mediterráneo para llegar a Rotterdam. Este atajo es utilizado por muchísimos buques de carga con tal de ahorrarse rodear toda África para llegar a Europa. Ahora bien, si un barco atasca el canal y no deja pasar a nadie, no queda otra que esperar. Y las consecuencias en la economía global se están notando.

Cómo se está tratando de desencallar a Ever Given

El trabajo comenzó prácticamente desde que el buque quedó atascado. No obstante, no va a ser una tarea que acabe pronto, según CNBC puede llevar varias semanas hasta que el barco se mueva de ahí. ¿Razón? El bulbo de proa del barco ha quedado atascado bajo tierra en el Canal de Suez. Para sacarlo de ahí hay que remover la tierra y así liberarlo.

Una serie de técnicas se están utilizando para tratar de enderezar el barco de nuevo. La primera de ellas y como ya vimos hace dos días, es utilizar remolcaodres que tiren y empujen del barco para enderezarlo. Se han utilizado un total de nueve remolcadoras para la tarea hasta ahora. Sin embargo, con una bestia como el Ever Given, que es uno de los buques de carga más grandes del mundo, no es suficiente.

La segunda de las soluciones y que parece que realmente está ayudando es una pequeña excavadora. Pequeña en relación al buque de carga. Esta excavadora está tratando de liberar el bulbo de proa para desencallar el barco. Adicionalmente, se puede succionar arena desde la parte inferior del barco con un barco de dredging para hacerle más espacio al buque. En la siguiente imagen podemos ver el trabajo que está realizando la excavadora:

Por último, hay que tener en cuenta que el barco está repleto de contenedores y eso no hace más que aumentar su peso y hacerlo hundirse más. Si se descargan parte de los contenedores el barco subirá en parte a la superficie y eso hará más fácil desencallarlo. Sin embargo, hay peligros asociados con hacer esto, ya que podría causar daños e incluso desequilibrar la nave.

De momento el barco sigue encallado y paralizando el tráfico marítimo. Muchos buques de carga, conscientes de la gravedad del problema y el tiempo que llevará solucionarlo, están prefiriendo dar la vuelta a África en vez de esperar.

