Los canales 4K por fin se abren paso en la TDT pero miles de televisiones son todavía HD Ready. Hay buenas noticias

El 4K parecía una quimera en la TDT pero por fin parece que las cosas están cambiando. Con la nueva resintonización tendremos tres nuevos canales en 4K, uno para RTVE, otro para Mediaset y otro para Atresmedia. El problema es que no todo el mundo tiene un televisor adaptado.

¿Qué ocurre entonces? ¿Es posible ver estos canales 4K si nuestro televisor no es moderno? Son dudas que varios de vosotros nos habéis enviado y aquí vamos a intentar aclararlas.

El canal 4K se verá, pero no igual

La primera pregunta es qué ocurre si una cadena emite un programa en 4K UltraHD pero nuestro televisor no tiene esta resolución. ¿Se podrá ver bien? La respuesta es que no del todo.

En resumen: si nuestro televisor es HD Ready o FullHD, como máximo podrá mostrar esa resolución, aunque el canal sea 4K.

Es decir, el televisor sí mostrará la imagen de un canal 4K, el problema es que este no se mostrará en la resolución original, sino como máximo a la resolución del televisor.

La clasificación, de menor a mayor resolución, es así:

HD Ready: 1.366 x 768 píxeles

FullHD: 1.920 x 1080p

UltraHD (4K): 3.840 x 2.160 píxeles

Si tenemos un televisor HD Ready, a priori podremos reproducir los canales FullHD y 4K, pero no los veremos en la resolución que toca. Sencillamente porque el televisor no tiene suficientes píxeles como para mostrar tanto detalle.

Aunque la calidad de imagen que se muestre sea inferior a la que está emitiendo ese canal, tampoco debería suponer un problema importante. Muchos televisores tienen una resolución inferior porque sencillamente son más pequeños y tampoco compensa tener una resolución mayor. Es el caso de muchos televisores de 32 o 40 pulgadas, que se quedan habitualmente en FullHD.

Lo que sí hay que mirar: DVB-T2

Pero además de la resolución, para poder reproducir los canales 4K necesitaremos un televisor preparado para poder decodificar las señales correctamente. Hablamos del DVB-T2 y el códec H.265.

Y aquí sí es requisito. Hay algunos televisores antiguos, normalmente los anteriores a 2013, que no tienen un decodificador DVB-T2. Si no tenemos DVB-T2, no podremos sintonizar los canales 4K.

Es decir, el requisito imprescindible para poder poner un canal 4K no es que el televisor sea 4K, sino que pueda reproducir las señales. Y para esto necesitaremos DVB-T2.

Aquí os resumimos las dos principales posibilidades.

Tengo un televisor HD Ready o FullHD pero no tengo DVB-T2: no puede sintonizarse los canales UHD 4K.

Tengo un televisor HD Ready o FullHD pero sí tengo DVB-T2: puede reproducirse el canal UHD 4K, pero no a la máxima resolución de la emisión.

Lo habitual es que todos los televisores 4K también tengan DVB-T2 y el códec H.265. Por otro lado, muchos televisores modernos HD Ready o FullHD también añaden DVB-T2 y H.265. Pero cuidado, esto no significa que puedan reproducir canales 4K en su máxima calidad, ya que como hemos comentado antes, la resolución del televisor es un factor limitante directo.

¿Para qué sirve entonces tener H.265 en un televisor HD Ready o FullHD? Para prepararse ante las futuras resintonizaciones de la TDT. Como ocurrió con la definición estándar SD, que desapareció para dejar paso al HD; llegará un momento en que la TDT querrá hacer la transición al UHD. Y aquellos que no tengan DVB-T2 dejarán de recibir la señal. Afortunadamente, para eso todavía faltan muchos años ya que justo estamos empezando a recibir los primeros canales 4K.

