La TDT vuelve a cambiar en 2025: qué necesitaremos en nuestro televisor para que la transición al DVB-T2 no nos afecte

Pese a que este año ya lo hemos hecho, en 2025 nos tocará volver a resintonizar la TDT. Así está marcado en el Plan Técnico Nacional del Gobierno, que permitirá añadir tres nuevos canales 4K a la parrilla televisiva. Y como ocurre con cada apagón, muchos usuarios necesitarán renovar su televisor para poder seguir viendo la TDT.

Por qué otro apagón de la TDT. Los nuevos estándares permiten otorgar un mayor ancho de banda a cada canal. Esto es, canales con una mayor calidad de imagen. Pero una cosa es que los televisores tengan esta capacidad y otra es que las emisiones estén adaptadas. Poco a poco la TDT va evolucionando y por eso cada cierto tiempo toca resintonizar.

El DVB-T2 tiene la culpa. El nuevo estándar de retransmisión ofrece hasta un 30% de capacidad adicional. Además, ofrece compatibilidad con el estándar de códec de vídeo H.265. El caso es que en España se está emitiendo en HD a través del anterior estándar DVB-T, cuando el DVB-T2 es considerablemente más avanzado.

¿Dónde está el problema? Para poder usar el DVB-T2 que se aprovechará con el apagón de la TDT en 2025, necesitamos un televisor con un decodificador compatible. Los nuevos televisores son compatibles tanto con DVB-T2 como con el DVB-T original, pero los antiguos no son compatibles con el nuevo, conocido en ocasiones simplemente como TDT2.

Y en España vamos con retraso. En 2022 en Europa el 72% de los hogares ya contaban con acceso al DVB-T2. En España, según datos facilitados por el Gobierno a las empresas de televisión, a finales de 2023 la cuota era del 58%. Y muchos usuarios tienen acceso mediante un sintonizador DVB-T2, pero si nos fijamos en los propios televisores, el porcentaje el año pasado era del 31%.

Qué va a pasar y cuándo. El calendario todavía no está cerrado. Sí sabemos por el proyecto que el nuevo apagón de la TDT será en dos fases, estando la primera planeada para 2025. En cada una de estas fases, tocará resintonizar el televisor.

Primera fase (2025) : la implantación del DVB-T2 cambiará el contenedor RGE2. Esto permitirá que pasemos de tener un solo canal UHD (4K) a un total de cuatro canales en ultra alta resolución. Además de La 1 UHD, también llegará RTVE UHD junto a un canal Mediaset UHD y otro nuevo canal Atresmedia UHD.

: la implantación del DVB-T2 cambiará el contenedor RGE2. Esto permitirá que pasemos de tener un solo canal UHD (4K) a un total de cuatro canales en ultra alta resolución. Además de La 1 UHD, también llegará RTVE UHD junto a un canal Mediaset UHD y otro nuevo canal Atresmedia UHD. Segunda fase: el paso definitivo al DVB-T2 tardará en llegar. El cambio completo no se realizará hasta que se consigan dos indicadores: que al menos el 95% de los receptores de TDT sean compatibles con DVB-T2 y que al menos el 90% de los televisores puedan recibir emisiones 4K. Es decir, sean compatibles con el códec H.265.

Durante esta primera fase los usuarios que no tengan DVB-T2 podrán seguir viendo la tele, pero no acceder a estos nuevos canales. En la segunda fase, que previsiblemente tardará unos años, todos los usuarios necesitarán tener su televisor actualizado o directamente no podrán ver la TDT.

Cómo saber si tengo DVB-T2 y el códec HEVC/H.265. O bien tenemos un televisor compatible o bien tenemos un decodificador externo compatible. Necesitaremos una cosa u otra para estar preparados ante los futuros apagones.

Para saber si nuestro televisor es compatible deberemos mirar las instrucciones, buscar las especificaciones técnicas del modelo en la web o consultar con el soporte de la marca. En algunas cajas o televisiones viene indicado con un logo de DVB-T2, pero no es lo habitual. Por tanto, deberemos mirar el modelo concreto de nuestro televisor o decodificador.

El Plan Nacional del Gobierno obligará a que todos los televisores de más de 40 pulgadas vendidos desde 2025 sean compatibles con DVB-T2, independientemente de su resolución. Una obligación que se extenderá a todos los televisores a partir de 2026. Es decir, a la práctica todos los nuevos televisores a partir del año que viene serán compatibles.

Con qué televisores podríamos tener problemas. Como decimos, habrá que mirar modelo por modelo para confirmar si tenemos DVB-T2. Sin embargo, hay algunas indicaciones que podrían ayudarnos.

Si nuestro televisor es 4K, lo más probable es que sea compatible. Si nuestro televisor tiene más de siete años y menos de 40 pulgadas, es posible que se requiera un sintonizador externo. A partir de 2017, la mayoría de fabricantes de televisión empezaron a implementar de manera generalizada el DVB-T2.

