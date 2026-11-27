Año 2021: Metro de Madrid confirma que ya dispone de cobertura 4G en toda la red (aunque hoy en día sigue habiendo tramos que no tienen ni 3G). Enero de 2026: Orange estrena el 5G en la estación de Sol con la promesa de extenderlo a toda la red antes de terminar el año.

Apenas unos meses después, Telefónica ha anunciado que 18 estaciones del suburbano madrileño ya cuentan con servicio 5G+ de Movistar. Además, se ha comprometido a llevar esa tecnología a un total de 30 estaciones en el primer trimestre de 2027.

El despliegue se está llevando a cabo con el sistema DAS (Distributed Antenna System) sobre la infraestructura de Metrocall, operador neutro participado al 60% por Cellnex y al 40% por Metro de Madrid.

Imagen: Telefónica

Qué estaciones tienen y tendrán 5G+ de Movistar. Como hemos dicho, son ya 18 las estaciones cubiertas con 5G+ por Telefónica: Sol, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Plaza de España, Moncloa, Ópera, Embajadores, Argüelles, Manuel Becerra, Antón Martín, Atocha Renfe, Estación del Arte, Tirso de Molina, Callao, Príncipe Pío, Gregorio Marañón, Legazpi y Méndez Álvaro.

Se ha empezado por estas estaciones por ser los nodos que acumulan la mayor concentración de viajeros de Metro de Madrid. Antes de que termine el año, se ampliará el despliegue a Chamartín, Avenida de América, Diego de León, Gran Vía, Tribunal y Alonso Martínez. Durante el primer trimestre de 2027, el 5G+ de Movistar llegará a seis estaciones más para alcanzar un total de 30.

No es una tarea fácil. Movistar está llevando a cabo el despliegue de esta tecnología con el sistema DAS (Distributed Antenna System) sobre la infraestructura de Metrocall, operador neutro participado al 60% por Cellnex y al 40% por Metro de Madrid.

El modelo DAS es una solución especialmente diseñada para proporcionar cobertura móvil en espacios complejos como el Metro, donde la profundidad de las estaciones, la distancia y las barreras físicas de los túneles dificultan la penetración y continuidad de la señal móvil procedente del exterior. Con DAS, es posible distribuir la señal de forma eficiente a través de una red de antenas conectadas a esa infraestructura común desplegada por Metrocall.

Imagen de portada | Metro de Madrid

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