El disquete murió hace décadas, pero sigue vivo en el metro de San Francisco: modernizarlo llevará hasta 2034

Habar de San Francisco nos trae a la mente dos imágenes principales: el famoso puente y la cercana Silicon Valley. También hay otro elemento característico de la ciudad: el tranvía que sube las calles empinadas. La red abarca varios medios de transporte más, como el metro ligero. Y tiene una característica que sorprende ante lo tecnológica que es la zona: el metro ligero de San Francisco sigue funcionando con disquetes. De 3,5 pulgadas.

Imprescindibles para circular. San Francisco introdujo el sistema de disquetes en 1998, justo el año en el que Apple le quitaba la disquetera a su iMac G3. Mientras el mercado informático comenzaba a darle la espalda, para el metro ligero de San Francisco los disquetes eran esenciales.

Disquete y disquetera utilizados en el control del metro ligero de San Francisco. Imagen de SFMTA

El sistema basado en disquetera, bautizado como Automatic Train Control System, sigue funcionando a día de hoy como lo hacía en 1998. Cada mañana, los operarios deben cargar el software a mano metiendo los disquetes en las unidades centrales. Pese a parecer arcaico, este sistema funciona con fiabilidad. El problema es doble: que el soporte magnético corre el riesgo de perder datos y cada vez hay menos programadores especializados en lenguajes de los años noventa.

Adiós a un dinosaurio. Para modernizar su infraestructura, la entidad de transportes de San Francisco lleva años sumergida en un plan. Tras arrancar el proyecto en 2018, la entidad aprobó en 2024 un contrato con Hitachi Rail de unos 212 millones de dólares, dentro de un plan de modernización valorado en unos 700 millones. Aparte de renovar la red de transporte, el plan prevé sustituir por completo el sistema de gestión por disquetes.

La nueva arquitectura dirá adiós a las disqueteras para incluir un sistema de control de trenes basado en comunicaciones inalámbricas. La tecnología será la habitual en las redes ferroviarias: hará uso de señales wifi y redes móviles para supervisar la posición exacta de cada vehículo. La carga manual de datos, que según los informes todavía opera a diario, desaparecerá tras más de tres décadas funcionando.

Fechas estimadas de la modernización del metro ligero de San Francisco. Imagen de SFMTA

Hasta 2034. La agencia municipal planea empezar las pruebas de la nueva tecnología en 2027 y comenzar la sustitución del sistema subterráneo a partir de 2028. Será entonces cuando dé inicio el adiós a los disquetes. Después llegará el turno de las líneas que circulan a nivel de calle: la modernización completa de la red tiene como horizonte 2034.

Vía | GameStar

Imagen de portada | Montaje con fotos de Iván Linares

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