Los metros llevan décadas automatizando la conducción. China acaba de enseñar uno que quiere dar el siguiente paso con IA

Hay viajes en metro en los que nadie conduce el tren. No es una escena de ciencia ficción ni una novedad reciente: algunas redes llevan décadas confiando la marcha, las paradas y parte de la gestión de la circulación a sistemas automáticos. Como pasajeros, apenas lo percibimos; entramos en el vagón, esperamos nuestra estación y seguimos con el día. Lo interesante empieza cuando nos preguntamos qué hace exactamente esa tecnología y hasta dónde puede llegar. Porque prescindir del conductor es solo una de las formas de automatizar un ferrocarril.

No hace falta salir de España para encontrar un buen ejemplo. La línea 6 de Metro de Madrid está dando el salto hacia la automatización integral, con nuevos trenes preparados para circular sin personal a bordo y una entrada en servicio comercial prevista para 2027. La capital española sigue así un camino que otras ciudades comenzaron hace tiempo: París inauguró su línea 14 automatizada en 1998 y Barcelona estrenó el primer tramo de la línea 9 en 2009. Son ejemplos de cómo la tecnología ferroviaria ha ido reduciendo la intervención humana en la conducción, aunque eso no significa necesariamente que utilice inteligencia artificial.

China quiere llevar la automatización un paso más allá

En este contexto, el fabricante ferroviario chino CRRC ha presentado VELLINK, un nuevo metro desarrollado por su filial CRRC Changchun junto con Chengdu Rail Transit Group y otras entidades. El vehículo se mostró el 22 de septiembre en InnoTrans 2026, la feria internacional del sector ferroviario celebrada en Berlín. Sus responsables aseguran que incorpora inteligencia artificial corporizada, un enfoque que busca integrar sistemas de IA en máquinas físicas para que interpreten información de su entorno y la utilicen para orientar determinadas acciones.

Para entender qué pretende cambiar VELLINK, conviene fijarse primero en cómo obtiene información. El vehículo, explican, incorpora radares, cámaras de alta definición y otros sensores que recogen datos tanto del entorno de la vía como de su propio funcionamiento. Esa información se procesa mediante un modelo de inteligencia artificial multimodal, diseñado para combinar distintas señales y analizar en tiempo real las condiciones de circulación. El objetivo es anticipar cambios en esas condiciones y detectar posibles anomalías en los equipos, de modo que el sistema disponga de más información para adaptar su funcionamiento.

El interior del VELLINK, el nuevo metro chino que incorpora inteligencia artificial para optimizar su funcionamiento. | Imagen: Gobierno de Jilin

El siguiente paso consiste en utilizar esos datos para tomar decisiones sobre la circulación. VELLINK combina comunicaciones directas entre trenes, una plataforma de procesamiento a bordo y AIZOR, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por CRRC para aplicaciones industriales. Según el fabricante, esta arquitectura permite elaborar estrategias de circulación a partir de la información disponible, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del tren. Sin embargo, la documentación disponible no aclara hasta qué punto la IA interviene directamente en maniobras como acelerar o frenar, ni qué decisiones siguen dependiendo de los sistemas convencionales de control y seguridad.

La apuesta de CRRC no se queda en el software. El fabricante también ha recurrido a materiales ligeros, como la fibra de carbono, que ya vimos en el CETROVO 1.0, otro metro chino que circula en Qingdao desde enero de 2025. A ello se suman aleaciones de magnesio y aluminio, además de policarbonato. Según la compañía, estas soluciones permiten reducir el peso del vehículo alrededor de un 18% respecto a los trenes urbanos convencionales. Gracias también a tecnologías como la tracción de imanes permanentes y los convertidores de carburo de silicio, el ahorro energético anunciado supera el 10%. CRRC estima, además, una reducción cercana al 15% de las emisiones asociadas a todo su ciclo de vida.

La gran incógnita está en cómo se trasladarán estas capacidades al funcionamiento cotidiano del transporte público. También queda por conocer cómo se validarán sus funciones inteligentes antes de utilizarlas con pasajeros. El proyecto apunta hacia una nueva etapa de la automatización ferroviaria, aunque será su aplicación práctica la que permita determinar cuánto aporta realmente la inteligencia artificial a unos sistemas que ya funcionan sin conductor.

Imágenes | CRRC | Gobierno de Jilin

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