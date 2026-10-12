El Omoda 4 quiere asaltar la gama de entrada y se ha traído detalles de Lamborghini para ser el nuevo superventas

Salón de París de 2026.

Este ha sido el lugar elegido por Omoda para enseñar y desvelar su próxima gran esperanza en el mercado. El Omoda 4 llega para tener, en palabras de la compañía, “un verdadero coche de acceso a la gama por primera vez”.

No, no tenemos precio confirmado (sólo se ha señalado que llegará a lo largo del primer semestre de 2027 y después del Omoda 5) pero esa frase es una declaración de intenciones. Cuando llegó, el Omoda 5 lo hizo con un precio de salida que rozaba los 28.000 euros y sin versión electrificada. Es de esperar, por tanto, que el nuevo Omoda 4 se sitúe por debajo de esa barrera.

Ficha técnica del Omoda 4



Omoda 4 shs y EV TIPO DE CARROCERÍA. SUV de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 4,424 metros de largo, 1,863 metros de ancho, 1,570 metros de alto. 2,700 metros de distancia entre ejes. Peso no confirmado. MALETERO. Más de 400 litros (tamaño no especificado) POTENCIA MÁXIMA. Híbrido: 224 CV

Eléctrico: 218 CV CONSUMO WLTP. Pendiente de homologación. DISTINTIVO AMBIENTAL. ECO y Cero emisiones. AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). 19 ayudas ADAS a la conducción, incluido control de crucero adaptativo. Cámara de 540º. OTROS. Software propio compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Pantalla de 13,2 pulgadas. Cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas y Head-Up Display. Carga inalámbrica para el teléfono móvil de 50W. Asientos delanteros eléctricos calefactables. HÍBRIDO ELÉCTRICO. Sí, un motor de combustión 1.5 turbo de 143 CV y dos motores eléctricos. HÍBRIDO enchufable. No. eléctrico Sí, motor de 218 CV y batería de 67 kWh. precio y lanzamiento Precio por confirmar. Comercialización primer semestre de 2027.

Otro modelo, misma filosofía

Que el Omoda 4 sea el vehículo de acceso a la gama no quiere que decir que la compañía haya descuidado su lanzamiento. Al contrario.

Primero porque la imagen por fuera del pequeño de los Omoda guarda la línea de sus hermanos mayores. Líneas tensas que fluyen por toda la carrocería y que con la renovación del Omoda 5 ayudan a crear una familia de modelos de imagen claramente definida.

Segundo porque la percepción de calidad por dentro sigue siendo igual de buena que en los modelos que ya están en el mercado. Los ajustes, los materiales escogidos, todo da la impresión de venir de un coche de precio superior. Detalle curioso que el botón de arranque se sitúe debajo de una pieza móvil roja en la consola central al estilo Lamborghini.

A falta de poder probarlo, en Omoda prometen que el sistema de infoentretenimiento se complementa con un control por voz más inteligente y el control a distancia de algunas funciones mediante una aplicación propia en el teléfono móvil.

Esto se completará con un equipamiento muy amplio, marca de la casa. De serie, llega con asientos delanteros y volante calefactados, control de crucero adaptativo y arranque sin llave. Apple CarPlay y Android Auto son compatibles de forma inalámbrica. Además, se puede añadir cámara 360º (Omoda lo llama 540º porque muestra lo que hay bajo el suelo del coche), sistemas avanzados de aparcamiento, asientos con ajuste eléctrico y maletero eléctrico, cuero sintético en la tapicería, techo panorámico de cristal y cargador inalámbrico de 50W.

En cuanto a sus motorizaciones, Omoda apuesta por la combinación que tan buenos resultados le está dando con el Omoda 5. La versión híbrida se suma a la tecnología SHS (Super Hybrid System). En este caso con la misma combinación que con su hermano mayor: 224 CV de potencia total, 295 Nm de par motor y un consumo homologado que debería situarse en los 5,2 l/100 km.

El motor de combustión es un cuatro cilindros 1.5 turboalimentado de 143 CV que funciona generalmente como generador eléctrico. Le acompaña un motor eléctrico dedicado a impulsar las ruedas en la mayoría de las ocasiones. Por último, un segundo motor eléctrico también ayuda a generar más electricidad. Todo este conjunto, jugando con una transmisión con un embrague, permite al coche funciona en los siguientes modos:

Modo 100% eléctrico: funcionamiento a baja velocidad (hasta 40 km/h) cuando la batería cuenta con suficiente carga. Es el motor eléctrico principal el que mueve las ruedas delanteras.

Modo híbrido en serie: el motor térmico proporciona carga a la batería utilizando el motor secundario, mientras que la tracción es 100% eléctrica a través del motor principal. Se utiliza en escenarios de velocidad media con baja carga de batería y baja carga de acelerador.

Modo térmico: cuando la batería está completamente cargada y se circula a media o alta velocidad con baja carga de acelerador, el motor térmico es el encargado de propulsar el vehículo.

Modo híbrido en paralelo: cuando el conductor demanda una gran potencia, tanto el motor eléctrico principal como el motor térmico proporcionan tracción.

Modo carga estacionaria: cuando el vehículo está arrancado, pero sin movimiento y la batería no está cargada, el motor térmico alimenta la batería de tracción a través del motor eléctrico secundario.

Modo regeneración: en fases de frenada o sin carga de acelerador, el vehículo recupera energía para cargar la batería a través del motor eléctrico principal.

En cuanto a la opción eléctrica, el pequeño de los Omoda estará disponible con batería LFP de 67 kWh y motor de 160 kW (218 CV) y 275 Nm de par máximo. La recarga queda en 120 kW en corriente continua, prometiendo pasar del 30 al 80% de capacidad en 22 minutos. El coche, por tanto, jugará en esa delgada línea entre las opciones puramente urbanas y aquellas que admiten pequeños viajes sin dolores de cabeza. O que, si el conductor lo asume, podrá hacer largos viajes asumiendo que el tiempo será un poco superior a si lo hiciera con un vehículo de combustión.

Como decíamos, de momento no tenemos datos de precios ni fecha exacta de lanzamiento. Debería llegar en la primera mitad de 2027 y podemos especular con un precio inferior a 28.000 euros. Al menos para su versión híbrida. Eso sí, esto son, de momento, meras especulaciones.

Fotos | Xataka

En Xataka | Omoda y Jaecoo ya venden más coches que Citroën, Nissan o Ford en España. Y tienen muy claro que su secreto no es el precio