Una de las líneas del metro más antiguo del mundo está a punto de cambiar: Siemens ha enseñado los trenes de nueva generación

El metro de Londres lleva transportando pasajeros desde 1863. Fue el primero del mundo y, más de siglo y medio después, sigue siendo una parte fundamental de la vida de la capital británica. Si alguna vez hemos viajado en él, probablemente nos hayamos encontrado con una combinación particular de historia y modernidad, con instalaciones que pertenecen a épocas muy diferentes. Esa convivencia tiene sus complicaciones: una cosa es incorporar nuevas tecnologías a una infraestructura recién construida y otra muy distinta es hacerlo en una red que comenzó a desarrollarse en el siglo XIX.

El siguiente paso de esa renovación se dejó ver en Berlín. Durante InnoTrans 2026, Siemens Mobility exhibió una unidad del Inspiro London, el tren que suministrará a Transport for London (TfL) para renovar la línea Piccadilly, una de las que conectan el centro de la ciudad con el aeropuerto de Heathrow. La exhibición de septiembre permitió a los asistentes entrar en el vehículo y conocerlo de primera mano, aunque su diseño ya había sido presentado en 2021. En total, TfL ha encargado 94 trenes para sustituir progresivamente las 86 unidades de una flota que circula desde 1975.

Así es el tren que renovará la línea Piccadilly

Si nos fijamos en las fotografías, veremos que el nuevo modelo conserva los colores tradicionales del metro londinense, pero incorpora un frontal redondeado y un diseño exterior completamente renovado. El conjunto mide aproximadamente 113 metros de longitud y está formado por nueve coches, una configuración que Siemens ha desarrollado teniendo en cuenta las particularidades de la línea Piccadilly. Aquí encontramos una de sus características más interesantes: una estructura multiarticulada que, según el fabricante, permite reducir el peso del vehículo y las exigencias sobre la vía. No se trata únicamente de modernizar su apariencia, sino también de adaptar su construcción a las condiciones de la red.

El interior también presenta cambios importantes, especialmente en la forma de aprovechar el espacio disponible. Una de las principales novedades es que podremos caminar entre los distintos coches del tren, una configuración que facilitará el desplazamiento hacia zonas menos concurridas. Transport for London también ha previsto puertas más anchas, cuatro espacios para usuarios de sillas de ruedas y una distribución desarrollada con la participación de su grupo asesor sobre discapacidad. La experiencia se completará con pantallas que ofrecerán información en tiempo real, sistemas de videovigilancia y elementos visuales diseñados para mejorar la accesibilidad.

Hay una innovación que merece especial atención: el aire acondicionado. Aunque otras líneas del metro de Londres ya cuentan con trenes climatizados, el Inspiro London será el primero en incorporarlo en la red de túneles profundos, donde el espacio disponible es mucho más limitado. Para conseguirlo, Siemens ha desarrollado un sistema que sitúa los equipos de climatización bajo el suelo del vehículo, aprovechando una configuración que permite integrarlos sin comprometer el espacio interior. El desafío no termina ahí, porque también es necesario controlar el calor que los propios trenes generan y liberan en los túneles.

Las mejoras también afectan a lo que estos trenes podrán transportar y consumir. Según las previsiones de Siemens, cada unidad ofrecerá un 10% más de capacidad que las actuales y consumirá un 20% menos de energía, gracias a tecnologías como el frenado regenerativo y los motores de imanes permanentes. TfL calcula además que, con la nueva flota y un aumento de las frecuencias, la capacidad de la línea en hora punta podrá crecer hasta un 23%. Hay otra novedad menos visible: los vehículos enviarán datos sobre su ubicación y el estado de sus componentes a los depósitos mediante Railigent, para facilitar el mantenimiento predictivo.

Las cifras económicas nos ayudan a entender la dimensión del proyecto. En 2018, Siemens se adjudicó un contrato de aproximadamente 1.500 millones de libras para suministrar la nueva flota y prestar servicios asociados. Es una cantidad distinta de los 3.400 millones que Transport for London atribuye al programa de modernización de Piccadilly, que incluye otras intervenciones en la línea. También hay una apuesta industrial detrás: el fabricante alemán ensamblará el 80% de los trenes en Goole, Yorkshire, donde cuenta con un complejo ferroviario para el que anunció una inversión de hasta 240 millones de libras.

La incorporación de estos vehículos, sin embargo, está resultando más complicada de lo previsto. Aunque el primer tren llegó a Londres en octubre de 2024, su integración en la red ha exigido numerosas pruebas y adaptaciones. Transport for London reconoce que introducir esta tecnología en infraestructuras que, en algunos casos, tienen alrededor de cien años plantea dificultades importantes. A ello se suman cuestiones relacionadas con el diseño y la preparación de los vehículos, las modificaciones en la señalización existente, el suministro eléctrico y los andenes, además de las pruebas de integración entre los distintos sistemas. Todo ello ha contribuido a retrasar una puesta en servicio que, cuando se firmó el contrato en 2018, estaba prevista para 2024.

Todavía tendremos que esperar para ver estos trenes transportando pasajeros. Según la previsión comunicada por Transport for London en septiembre de 2026, la primera unidad comenzará a prestar servicio entre diciembre de 2026 y junio de 2027, mientras que el resto de la flota se incorporará progresivamente. Y hay un detalle importante: aunque los vehículos están preparados para una futura conducción automática, inicialmente funcionarán con conductor, ya que la renovación integral de la señalización necesaria para esa función sigue pendiente de financiación. La modernización del Underground, por tanto, no terminará cuando sus nuevos trenes empiecen a circular.

Imágenes | Siemens Mobility |

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