La taquilla no la trató bien, pero esta estimulante fábula apocalíptica llega ahora a Prime Video y vale la pena recuperarla

Hay a quien le cansan las películas postapocalípticas con reglas arbitrarias que hay que cumplir para sobrevivir. No hagas ruido. No mires. No hables. No te muevas. Y en 'Nunca te sueltes', que ahora estrena Prime Video, la regla está clara desde el primer momento: no dejes de agarrar a tus compañeros, no te quedes solo, ni se te ocurra salirte del camino. Sin embargo, esta propuesta parte de ese punto para ir en una dirección muy diustinta

Un arranque manido, sí, pero efectivo y que se reserva una buena cantidad de sorpresas. Todo encaja con que al mando de esta fiesta tengamos a Alexandre Aja, el francés que nos aterrorizó al principio de su carrera con el extraordinario remake de 'Las colinas tienen ojos', y que luego ha desarrollado una carrera llena de altibajos, sí, pero con piezas de horror puro tan estimables como 'Alta tensión', 'Piraña 3D', 'Infierno bajo el agua' u 'Oxígeno'.

En esta ocasión, Aja nos presenta a dos niños gemelos que viven apartados en una cabaña en la profundidad del bosque junto a su madre (Halle Berry), que les habla de un peligroso espíritu que habita en el exterior. Para sobrevivir deben estar siempre juntos, aunque sea atados por cuerdas. Es una medida que empezará a cuestionarse según los niños vayan creciendo y sospechen que el mundo no funciona como les han contado.

Enfermedades mentales, traumas y sobreprotección son algunos de los ingredientes de esta tensa historia no exactamente apocalíptica (aunque los estados de ánimo están muy ahí). Llena de detalles macabros que certifican el buen gusto visual de Aja, 'Nunca te sueltes', por desgracia, fue recibida muy tímidamente en taquilla, y recaudó solo 21,8 millones de dólares frente a los ya magros 20 que tenía de presupuesto. Es el momento de recuperarla y darle una nueva oportunidad.

