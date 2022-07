Spotify lanza una nueva lista personalizada, Friends Mix: toda la música que nos une con nuestros amigos, junta

Spotify ha anunciado un lanzamiento en la línea que combina el descubrimiento musical y el componente social de esta aplicación: Friends Mix, una lista de reproducción personalizada que se basa en las canciones que escuchan nuestros amigos. Detecta qué pistas están escuchando para ir actualizando esta lista, específica para cada uno.

Al contrario que otras listas, que se actualizan con frecuencia semanal, Friends Mix se actualiza de forma diaria con canciones basadas en los hábitos de escucha de todos los amigos.

El paso necesario para activar Friends Mix

Esta novedad llega a la sección "Especialmente para ti" de Spotify, pero si no la encuentras, posiblemente sea porque no has creado antes tres listas de reproducción fusión invitando a otros amigos. Puedes hacerlo mediante un proceso sencillo que culmina con la curiosidad de ver qué afinidad musical tenemos con cada persona, expresado en un porcentaje.

Una vez estén hechas estas tres lista fusión, ya podrán aparecer estas nuevas listas generadas por la propia plataforma, siempre y cuando las hayamos hecho con tres amigos diferentes.

Otra posibilidad si no encuentras esta nueva función es que uses Android. Friends Mix llega solo para iOS y el cliente de escritorio, la empresa sueca no ha especificado en el comunicado del lanzamiento si esta función llegará a Android en algún momento. Es de esperar que sí, pero no hacen ninguna mención a este sistema operativo.

Al contrario que con las listas fusión "tradicionales", Friends Mix se va actualizando de forma diaria combinando la música en común que tenemos con todos los amigos con los que hemos creado esas listas fusión. Y a medida que vayamos creando más y más listas fusión, más música podremos descubrir en estas nuevas playlists automáticas.