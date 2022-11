Netflix se asocia con The Coalition anuncia una película de acción real y una serie de animación de ‘Gears of War’

‘Gears of War’, la franquicia del género shooter en tercera persona y la segunda propiedad más importante de la marca Xbox en ventas, llegará al catálogo de Netflix en al menos dos tipos de nuevos contenidos. El gigante del streaming ha anunciado este lunes una película de acción real y una serie de animación calificada para adultos del famoso videojuego, todo esto “con potencial para más historias”.

El anuncio llega justo a tiempo para el aniversario de ‘Gears of War’, que viola luz por primera vez el 7 de noviembre de 2006 y que, precisamente, acaba de cumplir 16 años. De momento, no hay demasiados detalles sobre la serie y la película. Sin embargo, se sabe que Netflix se ha asociado con The Coalition, el desarrollador que se hizo cargo de la franquicia después de que Microsoft se la comprara a Epic Games.

‘Gears of War’ llegará al catálogo de Netflix

Netflix, de momento, no ha dado a conocer una hoja de ruta del proyecto con sus fechas de estreno. Tampoco tenemos detalles sobre el reparto, cineastas o directores ejecutivos asociados. Lo cierto es que esta no es la primera vez que se intenta producir un contenido audiovisual de ‘Gears of War’. En 2010 se intentó de la mano de Universal Pictures, pero la idea no fue más allá de la fase de la escritura del guion.

La historia de ‘Gears of War’ gira en torno a Sera, un planeta al borde del colapso que enfrenta una severa crisis energética. Afortunadamente (o no) encuentran bajo tierra la Imulsión, una fuente de energía prometedora que podría resolver muchos de sus problemas. Sin embargo, son atacados por unas criaturas subterráneas llamadas Locust que ponen en jaque todo lo que habían conseguido.

Queda por ver qué parte de la historia nos contarán los contenidos que llegarán al catálogo de Netflix. Eso sí, recordemos que esta no es la única apuesta del gigante del streaming por adaptar videojuegos. Recientemente llegaron el anime ‘Cyberpunk 2077’ y 'Arcane' de League of Legend, y están en camino una película de 'BioShock', una serie de 'Assassin’s Creed' y más.

Imágenes: Netflix | The Coalition