Netflix prepara una película de 'BioShock': la plataforma producirá al fin una adaptación "maldita"

Una nueva adaptación cinematográfica de un videojuego está en camino hacia el cada vez más popular y pujante mundo del streaming. Netflix y Take-Two Interactive se han asociado para producir una película de la reconocida franquicia 'BioShock'.

El acuerdo, que ha sido confirmado por Netflix en Twitter, es un nuevo intento por adaptar el videojuego retrofuturista 'BioShock' al séptimo arte. Hace una década, el director de 'Piratas del Caribe' lo intentó, pero el proyecto se archivó por temas de presupuesto.

"Todos tomamos decisiones, pero al final nuestras elecciones nos hacen a nosotros", dice Netflix en el Tweet en el que dio a conocer la noticia. El gigante del streaming llama a que permanezcamos atentos a futuras novedades, por lo que no hay demasiados detalles del proyecto.

"We all make choices, but in the end our choices make us."



