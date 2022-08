Lo mejor de 'La Casa del Dragón' es haber acabado con el problema más molesto de 'Juego de Tronos'

La llegada de HBO Max trajo novedades importantes sobre la vieja app de HBO España. Una de las más destacadas era una mejora de calidad de imagen perceptible en casi todos los contenidos desde el día uno. Además de una imagen más nítida en HD, HBO Max estrenaba, por fin, contenidos en 4K HDR, con HDR10, Dolby Vision y sonido Dolby Atmos.

La parte mala es que desde la llegada de la plataforma hasta ahora, de la que en octubre se cumple un año, esta última característica ha sido algo que hemos podido disfrutar poco. Sí, películas como la trilogía de 'Matrix' o lo que han ido estrenando de Warner se mostraban de la mejor manera posible, pero series como 'Euphoria' han seguido aterrizando en 1080p, pese a ser producidas en 4K.

Con el reciente reestreno de 'Juego de Tronos' en 4K cambió la tendencia, y hoy, con la llegada de 'La Casa del Dragón', por fin podemos celebrar en HBO Max algo que ya es común en otras plataformas desde hace años: su serie estrella llega desde el primer día en UHD, Dolby Vision y Dolby Atmos. Como se merece.

Adiós a las viejas pesadillas con 'Juego de Tronos' (en aquella 'Larga noche')

Warner ya adelantó que 'La Casa del Dragón' llegaría en los mismos formatos del reestreno, pero teníamos que verlo y comprobar qué significaba. Tanto en un Fire TV Stick 4K como en una LG OLED C9, la serie tiene una gran calidad de imagen y sonido, siempre considerando que estamos ante la reproducción de contenido muy comprimido para ahorrar ancho de banda y garantizar buena reproducción en millones de dispositivos distintos.

Con el recuerdo de aquel fatídico episodio de 'La Larga Noche', polémico por lo mal que se veía, y que al llegar en BluRay UHD pudimos disfrutar de verdad, he comenzado a ver el primer capítulo de 'La Casa del Dragón'. Como decíamos, la nitidez es bastante elevada en detalles pequeños como velas, o como el propio pelo rubio de los Targaryen. También decimos adiós al banding y a los macrobloques de compresión en escenas oscuras como las de la cripta de Invernalia o en la escena de Jaime Lannister en el río para evitar el fuego de Daenerys.

La nitidez es elevada, pero donde más destaca 'La Casa del Dragón' es en la llegada del HDR a un nuevo estreno

Pero lo que más destaco sobre la experiencia con 'Juego de Tronos' en HBO España es el HDR, que es lo que demuestra que el servicio, aunque lo demuestre en pocos contenidos, es de verdad moderno. Reproduciendo el capítulo el Dolby Vision, me ha encantado el impacto de las altas luces, tanto en paisajes como en pequeños destellos en velas en interiores. Tras haber visto la mayor parte de 'Juego de tronos' con rango dinámico estándar, con interiores tan planos, es un enorme salto adelante.

Algo que también nos trae el HDR es un nuevo espacio color que aporta una gama cromática superior a la del Rec. 709, así que ahora, sin ser ninguna revolución, la serie se muestra con colores más naturales y cercanos a los de la naturaleza.

Por último hay que destacar un sonido más inmersivo gracias a pasar de un muy pobre sonido 5.1 estándar a un Dolby Atmos que, pese a estar comprimido en Dolby Digital Plus (como todo el del streaming) es una mejora notable. Eso sí, necesitarás un equipo dedicado o una barra compatible para comprobarlo por ti mismo.

Todo esto es perceptible por cualquier persona con cierta sensibilidad. Pero los números no engañan. La tasa de bits es bastante alta a lo largo de todo el capítulo. Lo sabemos gracias a la herramienta de desarrolladores de Amazon en los Fire TV Stick. Comparando con otras plataformas, esta calidad está por encima de lo que ofrecen originales de Prime Video como 'The Boys', y a la altura de los de Netflix o Disney+.

Con picos de unos 26 Mbps, en ocasiones lo vemos caer por debajo de 20 Mbps e incluso de los 10 Mbps en alguna escena, pero la media es realmente buena. Sigue lejos de los más de 60 Mbps del BluRay UHD de 'Juego de tronos', pero es más que suficiente para disfrutar de una buena experiencia.

Una gran mejora que demuestra el trabajo pendiente que tiene HBO Max

Ver la segunda temporada de 'Euphoria' en 4K debe ser un lujo visual gracias a haberse rodado en 35 milímetros.

La llegada del 4K HDR a 'Juego de tronos' y a este estreno es una gran noticia que por fin pone a estos contenidos donde merecen. Sin embargo, son muchísimas las películas y series de HBO que podrían llegar con esta calidad y aún no están.

Y las películas de 'Matrix' son el mejor ejemplo. Son de los 2000, sí, pero eso no ha impedido que en la plataforma tengamos lo mejor de lo mejor (fuera de discos físicos). Esto quiere decir que desde Warner valoran las diferencias entre estos avances y el HD estándar.

Así, hay trabajo pendiente trayendo a la plataforma en 4K series recientes en 4K como la mencionada 'Euphoria' (al menos su segunda temporada), 'Estación Once', 'The White Lotus' o 'El cuento de la criada'. Por no hablar de clásicos que probablemente requieran de un reescaneo de la película para su remasterización, como podría pasar en 'Los Soprano', grabada en 35 milímetros.