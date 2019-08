HBO y Netflix están probando con colecciones de contenido hechas por humanos… que llevan años en Filmin

Los algoritmos, aunque en segundo plano, forman parte de nuestro a día. Un ejemplo sencillo lo tenemos en Netflix, que se vale de nuestras visualizaciones previas para recomendarnos más contenido de su catálogo. Pero eso podría estar cerca de cambiar, puesto que la compañía está probando "Colecciones", una nueva función consistente en listas temáticas creadas por humanos.

El contenido se agrupa en diferentes temáticas, como "Ver en una noche", "Cortos y divertidos", "Explorar Gran Bretaña" o "Seamos reales". Por el momento solo está disponible en iOS y no en todos los países, y como prueba que es, queda en el aire si se lanzará de forma oficial en todos los países o se quedará en eso, una prueba.

