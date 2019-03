Ya está aquí Twitch Squad Stream, la nueva función que permitirá que hasta cuatro 'streamers' transmitan juntos en la misma ventana

Twitch es actualmente la plataforma más importante para streamings de videojuegos. Sus creadores lo saben y no quieren que eso cambie, por lo que están trabajando en nuevas funciones que amplíen el alcance de los creadores de contenido y a su vez, los espectadores puedan descubrir nuevo material y tengan nuevas formas de interacción.

Hoy Twitch está lanzando 'Squad Stream', una función que se presentó en octubre del año pasado durante la TwitchCon, la cual permitirá que hasta cuatro 'streamers' puedan transmitir simultáneamente sus vídeos dentro de una única ventana, creando así una gran transmisión para llegar a una audiencia mayor.

Nuevas formas de colaborar, jugar y ver desde un mismo sitio

Pero ojo, Squad Stream no sólo va de compartir pantalla en juegos multijugador, sino que se abre a nuevas posibilidades y formatos. Al final, el compartir pantalla no es algo nuevo, sin embargo, para hacerlo se necesitaba equipo especial y configuraciones a las que no todos tenían acceso. Es decir, Twitch está abriendo esta posibilidad a todos sin excepciones y de una forma sencilla.

La parte atractiva de Squad Stream no es sólo para los 'streamers', sino también para los espectadores, quienes tendrán control sobre la transmisión en tiempo real, pudiendo elegir lo que más les llame la atención, desde ampliar la transmisión que más le interesa, hasta charlar e interactuar con la comunidad de cada creador al mismo tiempo.

Y es que Squad Stream no sólo unifica las transmisiones de vídeo, sino también las plataformas de cada creador, por lo que cada 'streamer' podrá llegar a una nueva audiencia al hacer equipo con otras personas a través de transmisiones especiales que tendrán un mayor alcance.

Squad Stream no sólo se limita a videojuegos o equipos de cuatro 'streamers', ya que podremos usar esta nueva función por ejemplo en competiciones de comida, con una cámara en cada participante; o un sólo streamer compartiendo hasta cuatro ángulos de su transmisión, por ejemplo, en un juego de carreras. Vamos, hasta podemos ver a cuatro personas construyendo algo en Minecraft.

Sí, las posibilidades son muchas y Squad Stream llega en un momento crítico cuando Google acaba de presentar Stadia, donde precisamente se podrá tener juegos a pantalla dividida en YouTube, o el futuro Project xCloud de Microsoft, donde añadirán Mixer para tener esta posibilidad de tener a varios jugadores desde una sola ventana.