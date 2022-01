13 series y películas de animación de superhéroes que puedes ver en streaming

El cine de superhéroes está en su momento más espectacular, al menos en términos comerciales, pero a menudo miramos por encima del hombro las producciones animadas del género. Craso error, porque suelen ser más sofisticadas y fieles a los originales que sus contrapartidas en imagen real. Para reivindicar ese subgénero que merece más amor, recuperamos 13 piezas maestras del cartoon superheroico.

'Spider-Man: Un nuevo universo'

No solo la mejor película de animación de superhéroes, sino una de las mejores producciones recientes del género, rivalizando con lo que más te guste del MCU. Su visionaria estética transmite a la perfección el vibrante dinamismo de los cómics mejor que cualquier efecto especial y su divertidísima visión de los multiversos (donde están Spider-Gwen y Spider-Man Noir, pero también Spider-Cerdo) es superior a la funcional visión del mismo tema de 'No Way Home'.

Puedes verla en HBO Max y Prime Video

'Harley Quinn'

Llegada un poco de tapadillo al catálogo español de HBO Max, es una magnífica producción de animación DC que se distancia de sus compañeras en formato largometraje animado, más serias y fieles a la letra y la estética de los originales. Aquí conoceremos las desventuras como soltera de Harley Quinn y su amiga Poison Ivy, con intervenciones de toda la fauna de bat-villanos y un humor genuinamente cartoon, enloquecido y para adultos. El último gran estertor de la llorada DC Universe ('Swamp Thing', 'Doom Patrol')

Puedes verla en HBO Max

'Invencible'

Aunque el material de partida, el estupendo cómic guionizado por Robert Kirkman, era de primera categoría, había ciertas dudas acerca de si Prime Video sería capaz de mantener las sorpresas constantes y la demoledora violencia de la versión impresa. Lo logra sobradamente, y esta historia acerca de un joven que descubre que su padre es el superhéroe más importante del mundo y que quizás tenga que tomar el relevo es una excesiva e impactante carta de amor al género.

Puedes verla en Prime Video

'Robot Chicken Especial DC Comics'

La presencia de 'Robot Chicken' en HBO Max nos da acceso a una de las instituciones de la animación televisiva más asalvajada. Sus referencias constantes no han perdido nada de filo, y sus mejores momentos están en los especiales dedicados a destrozar a las vacas sagradas de la cultura pop. Siendo de Warner, uno sobre los héroes DC era inevitable, y esta historia decididamente no canónica sobre la Liga de la Justicia es un bálsamo entre tantas visiones solemnes y oscuras de los personajes.

Puedes verla en HBO Max

'Spawn'

HBO aplicó la filosofía que tenían sus revolucionarias series de imagen real a esta adaptación del millonario cómic de Todd McFarlane, y el resultado es una adaptación que conserva toda la violencia y temas perturbadores del original, con una animación de primera categoría y unos primeros episodios demoledores. Su único problema es que le afectaron las comparaciones con la floja película de imagen real, pero siempre es buen momento para recuperar la historia de un engendro del demonio nacido del deseo de un hombre que hace un pacto fáustico para volver a estar vivo.

Puedes verla en HBO Max

'¿Qué pasaría si...?'

Uno de los primeros experimentos animados del MCU, que aunque no saca todo el partido al amplio catálogo de personajes de la compañía (por desgracia se autolimita a lo que hemos visto en las películas), sí que ofrece historias alternativas a las oficiales de notable interés. No siempre funciona a la perfección, pero episodios como el de los Marvel Zombies o el de la Agente Carter como Capitán América cumplen sobradamente las expectativas.

Puedes verla en Disney+

'Batman del Futuro: El regreso del Joker'

'Batman del Futuro' es una de las encarnaciones animadas del Caballero Oscuro más reivindicables por su originalidad y reformulación de los personajes clásicos de la franquicia, y toca techo en este largometraje, inusualmente oscuro y demencial. Haciendo una especie de revisión extrema y futurista de 'Una muerte en la familia', nos encontramos a un Joker (increíble, como siempre, Mark Hamill) más cruel y violento que nunca, en una pieza imprescindible para fans de Batman. De cualquiera de sus versiones.

Puedes verla en HBO Max

'Teen Titans Go!'

Que no te engañe su estética sencilla y resultona: 'Teen Titans Go!' es una auténtica bomba de locura cartoon que sí, está dirigida a todos los públicos, pero tiene golosinas dentro para satisfacer a los fans más encallecidos y gruñones del Universo DC. Desde cameos de la plana mayor del universo superheroico (de los héroes más conocidos a los segundones más arrastrados) hasta un ritmo febril y unos gags tronchantes. Cita indispensable.

Puedes verla en HBO Max íntegra e incompleta en Netflix y Movistar+

'Batman Ninja'

Mucho más allá de una versión oriental de Batman, esta película es un genuino anime de Batman, con producción enteramente japonesa y la participación en los diseños del gran Takashi Okazaki, creador de 'Afro Samurai'. Personalísima y demencial, tiene acción y ritmo netamente anime y fantásticas reinterpretaciones en clave de Japón feudal de personajes clásicos del universo de Batman como Catwoman, Harley Quinn, Gorilla Grodd y, cómo no, el Joker.

Puedes verla en Netflix

'Spider-Man'

La mítica serie de los noventa de Spider-Man sigue siendo canónica a la hora de reinterpretar a un superhéroe al formato animado. Toda la galería de villanos, guiones sólidos (aunque obviamente, orientados al público juvenil) y con una interesante continuidad y acción a raudales. Para ver en perfecta compañía con la serie de 'X-Men' de la época, también estupenda. Ya solo queda que nos llegue la fabulosa adaptación de los sesenta, mucho más que una ametralladora de memes (pero mejor espera sentado).

Puedes verla en Disney+

'M.O.D.O.K.'

Los creadores de 'Robot Chicken' adentrándose en el universo Marvel, en una serie tan iconoclasta y excesiva que no se han atrevido a admitir en el MCU. Mejor, quién necesita sus héroes guapos y excelentemente bien peinados cuando tiene este brutal guiñol en stop-motion que presenta a un antihéroe tan adorable como odioso: un risible villano de tercera regional en una sitcom superheroica llena de acción, conceptos de ciencia-ficción pura y un reparto magistral encabezado por Patton Oswald

Puedes verla en Disney+

'Kid Cosmic'

No adapta ningún héroe previo (algo que hace más falta, para qué negarlo), pero que tiene personalidad suficiente para convertirse en una de las mejores series de esta lista. Craig McCracken, creador de 'Las Supernenas' da un estilo vintage único a esta aventura de un chaval que encuentra unas gemas espaciales que le dan poderes, en lo que a ratos parece un cartoon de los años sesenta pero con sensibilidad superheroica actual. Una maravilla para todos los públicos.

Puedes verla en Netflix

'Los Increíbles'

Una de las primeras películas de Pixar, antes de que sus futuros jefes fueran también, en efecto, dueños del gran emporio superheroico del siglo XXI. La ironía no desactiva ni remotamente los hallazgos de este homenaje cariñoso a Los Cuatro Fantásticos, y como suele se habitual en el estudio hay tanta emoción como acción, y hallazgos constantes entre los que cabe destacar a la cautivadora Edna Moda.