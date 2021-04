WordPress se prepara para lanzar su herramienta de creación de newsletters y amenaza el dominio de Substack

Las newsletters están de moda. Que nos lo digan a nosotros, ¡que acabamos de estrenar nuestra Xatakaletter! El viejo formato ha resurgido con fuerza, y plataformas como Substack o Revue —que Twitter compró a principios de año— se han convertido en claros referentes en este mercado.

Las cosas se pondrán pronto aún más interesantes, porque el creador y CEO de WordPress, Matt Mullenweg, ha afirmado que esta plataforma está preparando una "interesante" respuesta a Substack y al resto de soluciones en este segmento.

En realidad es perfectamente posible crear una newsletter a través de WordPress, pero no de forma nativa. Para ello existen diversos plugins que convierten a esta plataforma en una opción más para quienes ya la usaban para su sitio web.

WP's Matt Mullenweg in a convo with Ben Thompson said on Clubhouse that WP will debut "an interesting" response to Substack.