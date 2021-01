Twitter compra Revue, la plataforma de newsletters, dando así a los usuarios una opción para generar ingresos

Twitter acaba de anunciar una nueva e interesante adquisición: Revue. Se trata de una conocida plataforma de newsletters que combina la posibilidad de crear boletines de forma totalmente gratuita y, además, crear una newsletter de pago a la que los lectores pueden suscribirse. La plataforma seguirá operando de forma independiente, pero "funcionará a la perfección dentro de Twitter".

Según la la plataforma, "para aquellos que buscan generar ingresos, estamos creando un modelo de incentivo duradero a través de boletines de pago". Afirman que "la incorporación de Revue a Twitter potenciará esta oferta, ayudando a los escritores a aumentar sus suscriptores de pago al mismo tiempo que los incentiva a producir contenido atractivo y relevante que impulse las conversaciones en Twitter".

También hay ventajas para los usuarios

La compra de esta plataforma no es casual. Twitter lleva tiempo explorando vías de monetización y las newsletters de pago han estado alguna que otra vez en el punto de mira. De hecho, el New York Times dijo hace algunas semanas que Twitter estaba pensando en comprar Substack, una popular plataforma de boletines electrónicos, pero finalmente no llegó a ocurrir. De hecho, uno de los fundadores negó la compra en su perfil de Twitter.

Con la compra de Revue, Twitter pretende acelerar sus esfuerzos en ayudar a la gente a mantenerse informada de sus interiores, a la vez que "ofrece a todo tipo de escritores una forma de monetizar su audiencia, ya sea a través de la que han creado en una publicación, en su sitio web, en Twitter o en cualquier otro lugar". Esto es algo que Twitter, hasta ahora, no tenía: una opción que permita a los usuarios influyentes o con relevancia en la conversación pública monetizar a su audiencia mediante una plataforma propia. Parece que la compra de Revue es un primer paso.

Desde Twitter afirman estar pensando en formas que permitan a los usuarios conectar con su audiencia. Entre las ideas que tienen en mente están permitir que la gente se suscriba a los boletines de las personas que siguen, e incluso incluir opciones para que los escritores organicen conversaciones con sus suscriptores. "Todo ello funcionará a la perfección dentro de Twitter", aseguran desde la empresa sin dar más detalles.

En lo que compete a los ya usuarios de Revue, hay novedades interesantes para ellos. Por un lado, todas las funciones de Revue Pro pasan a ser gratuitas para todas las cuentas. Por otro lado, la tarifa de los boletines de pago (el porcentaje que se queda Revue) baja hasta el 5%. Es una oferta bastante más interesante que la de Substack, que se queda con un 10%.

Revue seguirá operando como un servicio independiente, pero Twitter afirma estar ampliando el equipo para, con el tiempo, "construir más experiencias de descubrimiento, lectura y conversación centradas en el contenido de formato largo de Twitter". La compañía no ha desvelado la cifra que pagado por comprar Revue.

Más información | Twitter