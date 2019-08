Tumblr encuentra un nuevo dueño: Automattic, el propietario de WordPress, comprará el famoso sitio de blogs a Verizon

Tumblr, el que alguna vez fue el sitio de referencia para compartir fotos, imágenes, vídeo, arte y música, está por comenzar a escribir una nueva historia ahora como parte de Automattic, la compañía dueña de WordPress. Así lo confirmó Matt Mullenweg, CEO de Automattic, en un post precisamente en Tumblr.

Según la información, Automattic Inc. comprará Tumblr por una suma no revelada y contratará a unos 200 empleados. Con esto, Verizon finalmente se deshace de Tumblr por "una cantidad nominal", esto después de que no pudo, o no quiso, darle nueva vida al sitio, ya que la única decisión que tomaron fue retirar el contenido para adultos, que de cierta manera manera era una parte primordial de Tumblr.

La prohibición de contenido para adultos continuará

A inicios de este año, Verizon expresó su deseo de vender Tumblr al mejor postor, esto como parte de su plan de reestructura que los llevó a vender Flickr a SmugMug el año pasado. Verizon Media Group, anteriormente conocidas como Oath, es la división responsable de llevar todas las marcas digitales de Verizon tras la compra de AOL y Yahoo.

En mayo de este año, surgió el rumor de que Pornhub buscaba hacerse con Tumblr, para traer de vuelta el porno y toda su gloria al sitio, pero al parecer no hubo una oferta formal. Ahora es oficial, y Verizon sigue dejando de lado aquellas propiedades que fueron de Yahoo.

Hay que recordar que en sus épocas de gloria, Tumblr superaba los 1.100 millones de dólares y eso es precisamente lo que pagó Yahoo en 2013 por quedarse con el control del sitio. Ya para 2016, tras el embate de Facebook y Reddit, el valor de Tumblr cayó hasta los 230 millones.

Verizon confirmó a WSJ que el precio de venta de Tumblr no es importante y llevan varios meses discutiendo la venta con "un puñado de partes". Y es que, afirman, lo importante ahora es renovar su grupo de medios y empezar a ser rentables, ya que tan sólo durante el segundo trimestre del año, la compañía tuvo 2,9% menos ingresos que el año anterior.

Por su parte, Matt Mullenweg, CEO de Automattic, dijo que la adquisición de Tumblr es la más grande de su historia en términos de precio y personal para su compañía. A día de hoy, Automattic posee WordPress, Longreads, Akismet, Gravatar y ahora Tumblr.

Mullenweg también adelantó que no piensan hacer cambios a Tumblr, esto incluye mantener la prohibición de contenido para adultos que implementó Verizon el año pasado. Dijo que ha sido usuario de Tumblr desde hace mucho tiempo y que ve el sitio como un complemento perfecto para WordPress.

Con esto, Tumblr, que a día de hoy posee 465,4 millones de blogs y 172.000 millones de posts, empieza a escribir una nueva historia donde se espera que retome algo del éxito que tuvo hace algunos años, ya sea manteniendo su formato actual o implementando nuevas herramientas y enfoques. Ya veremos qué pasa con el tiempo.