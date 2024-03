LinkedIn no funciona: la mayor red profesional del mundo está caída [Actualizado]

Actualización 06/03/2024 23:10: LinkedIn vuelve a funcionar con normalidad. "Disculpad la interrupción. Estamos nuevamente en funcionamiento", indican en la cuenta LinkedInHelp en X.

Semana compleja para las principales redes sociales. Ayer dábamos cuenta de la caída de Facebook, Instagram, Messenger y Threads, tres servicios propiedad de Meta. Este miércoles es LinkedIn, la mayor red profesional del mundo la que está dando fallos tanto en su versión para navegadores web como en su aplicación para dispositivos móviles.

¿Qué está pasando con LinkedIn?

LinkedIn no funciona en este momento. Al intentar utilizarla aparece el mensaje en inglés "An error has occurred". La plataforma indica que ha habido un problema y que está teniendo problemas para cargar la página solicitada. En este sentido, nos invita a visitar su Centro de Ayuda, aunque este tampoco funciona, pues también está caído.

Mensaje de error en LinkedIn

Otro mensaje de error que se puede observar al intentar ingresar a LinkedIn es el de "Unknown Host". El mismo hace referencia a un problema en el sistema de nombres de dominio (DNS). Este sistema es el que nos permite a los usuarios conectarnos a páginas web utilizando direcciones web, como www.linkedin.com, en lugar de una dirección IP.

Mensaje de error en LinkedIn

La caída de LinkedIn se puede ver reflejada en Downdetector, la plataforma de monitorización de servicios en línea propiedad de Ookla que funciona en base al aporte de la comunidad. Al momento de escribir este artículo se registran más de 40.000 reportes de fallos en LinkedIn en lo que parece ser un problema que está afectando a todo el mundo.

Este escenario también está teniendo repercusión en X (antes Twitter), donde algunos usuarios cuentan que su cuenta de LinkedIn no funciona y preguntan si hay otros afectados. Lo cierto es que la red social no ha tardado en brindar una declaración acerca de lo que está sucediendo a través de @LinkedInHelp, aunque no ha dado demasiados detalles.

"No eres tú, somos nosotros. Es posible que tengas problemas al intentar visitar LinkedIn. Nuestros equipos están trabajando para resolver esto y puede buscar actualizaciones en nuestra página de estado: linkedin-status.com", ha indicado en su último mensaje. La página de estado, por su parte, señala que el equipo técnico está investigando el problema.

LinkedIn Status Page señala que únicamente LinkedIn.com está teniendo problemas y que LinkedIn Learning está operativo y funcionando normalmente. Sin embargo, en nuestras pruebas no hemos podido utilizar la plataforma de aprendizaje en línea de la red social. En este sentido, el mensaje de estado que se muestra no condice con la realidad.

