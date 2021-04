FLoC, la alternativa de Google a los cookies, no convence: DuckDuckGo y Brave ya se han pronunciado en contra y van a bloquearlo

Google, que basa su negocio en la publicidad, ha decidido acabar con los cookies. En su lugar planteó el uso de FLoC, su propia alternativa que dice que es casi igual de eficaz pero más privada. Ahora bien, no todas están de acuerdo. DuckDuckGo y Brave de hecho ya le han declarado la guerra.

Como ya vimos en su momento, FLoC hace referencia a 'Federated Learning of Cohorts', un sistema basado en tokes de confianza para identificar a usuarios y agruparlos en diferentes intereses. Si los anunciantes quieren seguir colaborando con Google, van a tener que adaptar este sistema en contraposición de las cookies, porque Google dice que no hay marcha atrás.

Guerra a FLoC

Mientras que las cookies rastrean al usuario su actividad a lo largo de la web para indicársela a los anunciantes, FLoC lo hace agrupándolos en grupos con intereses comunes. Por lo tanto, un usuario puede ser identificado que pertenezca a grupos de interés o por demografía. Esta información acaba siendo enviada a otras páginas web y a anunciantes. Por ejemplo si yo navego por la red, FLoC de Google le diría a las webs "Este usuario con X identificador está dentro de los grupos de interés de 'Nueva Zelanda', 'tatuajes', 'tecnología', 'hombre' y 'entre 25 y 30 años'".

El uso de Chrome o el inicio de sesión en una cuenta de Google automáticamente activa este nuevo sistema. Esto es algo que no acaba de gustar a otras compañías que se promueven la privacidad por bandera en su filosofía. El buscador DuckDuckGo anunció por recientemente que van a bloquear su uso, algo similar ha hecho el navegador Brave.

La recomendación que hace DuckDuckGo es no usar Chrome por completo, pero dado que eso no siempre es una opción viable para todos los usuarios, tienen más soluciones. Dicen que su extensión para Chrome ahora bloqueará las interacciones de FLoC además de las cookies como hasta ahora. Por su puesto, su buscador DuckDuckGo Search no participa en FLoC tampoco.

En el caso de Brave indican que ya están bloqueando FLoC por defecto en las versiones en pruebas de su navegador para Android. Su punto aquí es que "promueve una falsa noción de lo que es la privacidad y por qué la privacidad es importante" según los responsables de Brave. ¿Razón? Google con FLoC da a entender que la privacidad es no rastrear al usuario individualmente entre páginas web, Brave dice que la violación de la privacidad es cualquier compartición de información privada sin el consentimiento del usuario. Los gustos y preferencias del usuario, aunque sea en grupos, también es información privada según Brave.

Vía | DuckDuckGo y Brave