Google, que basa su negocio en la publicidad, anuncia que Chrome eliminará la compatibilidad con las cookies de terceros

Hoy día los navegadores como Firefox y Safari bloquean las cookies de terceros de forma predeterminada, esto como una forma de ayudar a sus usuarios con el tema de la privacidad y protección de sus datos. Google acaba de anunciar que también eliminará las cookies en Chrome, sin embargo, esto es más complejo de lo que parece, ya que la compañía no lo hará de forma inmediata y además, está proponiendo nuevas tecnologías para sustituirles.

El que Google anuncie que va en contra de las cookies es sumamente relevante, ya que estamos hablando de la compañía que basa gran parte de sus ingresos en la publicidad en internet, y que depende de las cookies en los sitios web. De ahí que este anuncio tenga varias lecturas y pueda desatar la llegada de nuevas herramientas de rastreo que a día de hoy no conocemos.

Para quienes no lo sepan, gran parte de los anuncios que vemos en internet se basan en cookies de terceros, así como herramientas que se dedican a rastrear e intercambiar nuestros datos e identidad con otros sitios y compañías.

Parecería que Google está declarando la guerra a las cookies, pero en realidad les está tratando de poner una fecha de caducidad, ya que esta eliminación de la compatibilidad con cookies de terceros se hará de forma gradual durante los próximos dos años. Una decisión que gira en torno a no afectar su gran negocio de publicidad web.

Justin Schuh, director de ingeniería de Chrome, lo explicó así:

A partir del próximo mes de febrero, Google implementará algunas técnicas para limitar el seguimiento de sitios cruzados mediante la aplicación de sus nuevas reglas de SameSite, donde se exigirá que las cookies etiquetadas para uso de terceros sólo estén accesibles a través de una conexión HTTPS. La idea es que los desarrolladores que quieran que otros puedan usar sus cookies tendrán que etiquetarlas explícitamente como tal.

La eliminación de cookies representa un cambio importantísimo para la industria publicitaria online, que depende en gran parte de la capacidad de los anunciantes para rastrear el comportamiento de usuarios a través de la web. La solución que Google ofrece a esto es un "sandbox privado", que, de forma ideal, seguiría permitiendo a los anunciantes mostrar anuncios relevantes y, al mismo tiempo, permitiría compartir la menor cantidad posible de información sobre los usuarios y su historial de navegación. Vamos, en el papel suena perfecto.

Sin embargo, no se sabe bien cómo es que Google piensa implementar esto, ya que también busca la participación de otras compañías para hacer de esto un estándar. Aquí volvemos nuevamente a Mozilla y Apple, que rechazan tajantemente el uso de cookies y la implementación de estas nuevas herramientas de rastreo.

Schuh añadió:

"No voy a decir que todo el mundo se haya sumado a todas nuestras propuestas. Pero en todas las trincheras, algunas de las propuestas han sido recibidas muy bien. Para aquellas que no han sido bien recibidas, estamos abiertos a soluciones alternativas siempre y cuando tengan el tipo de propiedades de privacidad y seguridad -siempre y cuando tengan el mismo tipo de previsibilidad que esperamos- porque no queremos poner soluciones momentáneas en la parte superior de la web, preferimos arreglar la arquitectura de la web, [...] simplemente no vemos otra alternativa que arreglar la arquitectura de la web."