Google quiere acabar con las cookies de Internet, y dice que su alternativa es casi igual de eficaz para los anunciantes

La guerra de Google con las cookies es una pública y anunciada desde hace un tiempo. Durante 2020 decidieron eliminar la compatibilidad con las cookies de terceros en su navegador y también presentaron sus tokens de confianza. Pero hay, en su búsqueda para tener "un futuro centrado en la privacidad para la publicidad web" han estado probando una alternativa a los cookies que dice ser casi igual de efectiva.

El objetivo de las cookies es mantener un registro de la navegación del usuario con la que el anunciante pueda conocer mejor sus gustos y preferencias para mostrarle publicidad más personalizada. El problema de esto es que irremediablemente también implica una violación de la privacidad del usuario. Es por ello que en los últimos años hemos visto multitud de cambios relacionados con ello para mejorar la privacidad del usuario. Tenemos los avisos de cookies (aunque no sea my efectivos), su bloqueo en Firefox o la anonimización de Safari.

Para ponerle remedio a esto Google se propuso directamente matar las cookies. Ahora bien, es la empresa que más dinero gana de la publicidad en el mundo y en consecuencia de las cookies, por lo que requiere de una alternativa a ellas. FLoC es el nombre que recibe la alternativa que Google dice haber estado probando para sustituir las cookies. Se trata de un sistema para identificar las preferencias del usuario pero, en principio, sin violar su privacidad.

Lo que hace Federated Learning of Cohorts (FLoC) es asignar a cada usuario a una cohorte o grupo de personas según sus intereses. Para encontrar esos intereses también rastrea la navegación del usuario, pero no envía los datos a nadie, se quedan en el navegador. Es el navegador quien en local y de forma independiente categoriza al usuario y lo coloca en uno de los grupos de intereses. Dicen que cada grupo está formado con al menos miles de usuarios para que no sea posible identificar fácilmente a ninguno de ellos.

Según Google, las pruebas que han hecho con sus propios anuncios han demostrado que es una solución efectiva. Dicen que los anunciantes pueden esperar hacer al menos el 95% de las conversiones por dólar gastado en comparación con la publicidad basada en cookies. Comenzarán a aplicarlo de forma pública y en pruebas a partir de Chrome 89, que llegará en marzo.

Los estándares que propone Google

FLoC en realidad es sólo una de la características que Google está probando para modificar el uso de la web y la privacidad en ella. La idea de la compañía es crear diferentes propuestas que a la larga sean implementadas y ganen peso en toda la web. Con la posición dominante en el mercado que Google tiene y su influencia tanto en buscadores como navegadores y plataformas de anuncios, no sería nada descabellado.

Tenemos por ejemplo los tokens de confianza previamente mencionados, que se utilizan para evitar el fraude publicitario. También dicen estar experimentando con FLEDGE, una función para que las empresas de anuncios puedan interactuar con usuarios anteriores mediante servidores de confianza. Otra de las propuestas de Google permite evitar la huella digital del usuario al navegar. En general, propuestas para acabar con el rastreo en la navegación por Internet pero al mismo tiempo mantener la opción de mostrar anuncios personalizados.

Google dice que seguirá trabajando con el consorcio W3C para desarrollar estas propuestas. El objetivo final es que estas propuestas en algún momento parasen a ser estándares y en consecuencia se implementen en más navegadores y webs aparte de Chrome y los servicios de Google.

Vía | Axios

Más información | Google