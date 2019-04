El bloqueo de WhatsApp a Podemos es permanente y Pablo Iglesias pide usar Telegram para que "nos dejen trabajar tranquilos"

El culebrón de WhatsApp y Podemos continúa. Ayer llegaron informaciones que apuntaban a que el bloqueo de las cuentas de WhatsApp de Podemos estaba en vías de resolución, pero nuevos datos revelan que ese bloqueo es permanente de momento y tendrá una duración indefinida. El PSOE también está bloqueado, pero el PP ha confirmado en Xataka que no ha sufrido bloqueo alguno.

El efecto en la campaña puede ser notable: según EuropaPress Podemos usaba WhatsApp para comunicarse con 60.000 personas que habían solicitado ese medio, y ahora Pablo Iglesias, el líder de este partido, aconseja en un audio a los seguidores que se pasen a Telegram: "en esta red parece que nos dejan trabajar tranquilos", indican en ElDiario.es.

Un cierre permanente

El cierre de las cuentas de WhatsApp en Podemos se producía el pasado 21 de abril, y desde entonces la formación no ha podido usar este servicio para comunicarse con sus seguidores. Aunque parecía que el proceso de reactivación se había iniciado, todo fue un error.

Los responsables de WhatsApp indicaron a Podemos que "un miembro del equipo de atención al cliente revirtió inadvertidamente la prohibición de una de estas cuentas ayer [por el miércoles], lo que activó automáticamente el correo electrónico que recibió". En este medio indican que Podemos usaba siete cuentas distintas de WhatsApp y una de ellas fue restaurada, lo que parecía indicar que todas ellas acabarían volviendo a funcionar también.

Sin embargo en Facebook volvieron a cerrar esa cuenta reactivada y explicaron en un nuevo mensaje a Podemos que "esto se hizo por error y restablecimos la prohibición poco tiempo después. Por favor acepte mis disculpas por cualquier confusión que esto pueda haber causado".

De hecho, revelaron en WhatsApp, las cuentas de Podemos en este servicio han sido cerradas "de forma permanente", lo que hará imposible que la formación pueda utilizar este servicio para comunicarse con sus seguidores.

En Xataka hablamos hace días con los responsables de estrategia digital de Podemos y nos indicaron que dichos seguidores habían solicitado expresamente ese tipo de comunicación, y por tanto no había problemas por ese lado.

Lo que no sabemos es si violaron los términos de uso de WhatsApp Business de algún modo con sobrecarga de mensajes o uso de cuentas de WhatsApp normales y no de WhatsApp Business. Nos hemos puesto en contacto con estos responsables para tratar de aclarar la situación, pero de momento no hemos recibido respuesta.

Pablo Iglesias recomienda usar Telegram

La situación para la formación liderada por Pablo Iglesias es por tanto problemática en el uso de esta vía de comunicación, algo que ha hecho que el secretario general del partido recomiende una alternativa a WhatsApp.

Tal y como explican en ElDiario.es, Iglesias "remitió un mensaje de audio a sus seguidores" recomendándoles que se pasen a Telegram ya que "en esta red parece que nos dejan trabajar tranquilos".

En VozPópuli indicaban ayer cómo desde la formación también se recomendaba el salto a Telegram. El alcance de WhatsApp era entonces mayor, indican en este medio: tenían unos 60.000 seguidores en WhatsApp y unos 25.300 en Telegram, pero en el momento de escribir estas líneas ese número ha crecido hasta las 31.038 personas.

El PP nos confirma que sus cuentas no se han bloqueado, el PSOE sí está teniendo problemas

Aunque desde ElConfidencial apuntaban ayer a que el PP y el PSOE también habían tenido sus cuentas cerradas, hemos podido confirmar que WhatsApp no ha bloqueado al PP, tal y como nos han indicado fuentes oficiales del partido.

En el PSOE la situación sí es problemática, y como indicaban ayer nuestros compañeros de Genbeta, una fuente de Ferraz indicaba que efectivamente les habían cerrado las cuentas y que se "enteraron ayer cuando lo hicieron", además de que "tiran [el servicio] y no cogen el teléfono a nadie para justificar ni revertir".

Los partidos políticos afectados no parecen tener muy claro qué términos han inclumplido, aunque Facebook y WhatsApp son claras al respecto y ya dejaron claro en el comunicado de ayer que no realizan comentarios sobre cuentas específicas. Recordamos ese comunicado:

WhatsApp se preocupa profundamente por la privacidad de nuestros usuarios e implementamos tecnología avanzada de aprendizaje automático para identificar y prohibir las cuentas que se dedican a la mensajería masiva o automatizada. Previamente a las elecciones en España hemos trabajado para educar a los partidos políticos sobre el uso responsable de WhatsApp para que entiendan cómo funcionan nuestros sistemas de seguridad automatizados. Trabajamos constantemente para aumentar nuestra capacidad de identificar y prohibir rápidamente las cuentas que abusan de nuestro servicio.

La relevancia de WhatsApp en las campañas electorales ha sido aparentemente clara en los procesos electorales en otros países, algo que llevó a la empresa a establecer nuevos límites de uso hace meses, pero su alcance en la campaña electoral en España es incierto.

Una fuente de Ferraz se mostraba muy crítica con Facebook por su hermetismo a la hora de tratar el problema, pero añadía que "no dependíamos de esa herramienta para nada", minimizando el impacto del cierre de WhatsApp al PSOE. Juanma del Olmo, secretario de comunicación de Podemos, destacaba en Twitter hace días cómo esa acción era sorprendente "justo esta noche, la última semana de campaña, cuando la gente decide el voto".