WhatsApp cierra las cuentas de PSOE y PP y comienza a reactivar las de Podemos según El Confidencial

A principios de esta semana WhatsApp cerraba las cuentas que Podemos utilizaba para la difusión de mensajes a usuarios que los habían solicitado como parte de la campaña electoral de este partido.

Los responsables del partido se quejaban de la situación, pero según El Confidencial esos problemas están ahora en vías de resolverse. Eso sí, este diario también informa de que ahora los cierres de cuentas de WhatsApp se están produciendo tanto en el PSOE como en el PP.

Abuso del servicio

Los responsables de la estrategia de comunicación digital de Podemos nos confirmaban entonces cómo ellos, "como el resto de los partidos", utilizan WhatsApp Business, pero según El Confidencial el problema con estos cierres estaría relacionado con el abuso de los términos de este servicio.

En la documentación de la API de WhatsApp Business se especifica cómo se pueden enviar como máximo 20 mensajes (solicitudes) por segundo, aunque hay ráfagas permitidas de hasta 60 solicitudes por segundo. También es necesario utilizar cuentas de WhatsApp Business para esos envíos, no pudiéndose realizar con una cuenta convencional de WhatsApp, y el sistema no permite el uso repetitivo de un mismo mensaje. Tampoco está permitido incluir enlaces que no tienen que ver con el mensaje enviado, recuerda el diario El Confidencial.

Según sus datos tanto Podemos como el PP y el PSOE han violado alguno de estos términos. Podemos fue la primera a la que se le detectaron esos abusos y se cerraron esas cuentas según esa información, pero ahora ha ocurrido lo mismo con el PSOE y el PP.

Solo los responsables de la estrategia digital del PSOE han confirmado que "han cancelado varias cuentas, no todas" y añaden que no conocen el origen específico del problema. El PP por su parte no ha ofrecido confirmación al respecto, pero "varias fuentes señalan que el bloqueo se ha producido" según El Confidencial.

Mientras tanto los problemas de Podemos con WhatsApp parecen estar en vías de resolución según este diario, aunque esta podría no llegar definitivamente hasta dentro de 48 horas, lo que podría no ser suficiente para poder reactivar esas comunicaciones justo en la última parte de esta campaña electoral.

En Xataka hemos contactado con los responsables de Facebook y de los divesos partidos políticos para confirmar y aclarar la situación, pero de momento no hemos obtenido respuesta. Actualizaremos esta noticia en cuanto nos llegue alguna.

