Amazon elimina las voces de famosos en Alexa (aunque ya hubieras pagado por ellas)

Corría el año 2019 cuando Amazon lanzó un programa para Alexa de lo más curioso: voces de famosos. Mediante de una serie de voces de pago, los dispositivos de Amazon eran capaz de hablar como Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal o Melissa McCarthy, pero eso se acabó. Amazon ha puesto punto y final a este programa y los usuarios dejarán de poder acceder a estas voces, incluso aunque las hubieran pagado.

Hey Samuel. El actor que encarna a Nick Furia fue la primera voz en llegar a Alexa y su funcionamiento era tan sencillo como decir "Hey Samuel, ¿qué tiempo hace?" o "Hey Samuel, cuéntame una historia". Alexa, en lugar de responder con su voz, respondía con la voz de Samuel L. Jackson. Una curiosidad sin más, evidentemente, pero una curiosidad que tiene 96.259 valoraciones en Amazon, que se dice pronto. Las otras dos voces disponibles no eran tan populares. La voz de Shaq tiene 4.445 valoraciones y la de Melissa McCarthy, 4.483 valoraciones.

30 de septiembre de 2023. Esa es la fecha marcada por Amazon para poder seguir usando las voces de los famosos. A partir de entonces, la skill dejará de funcionar. De hecho, si hay algún curioso en la sala que quisiera probar la voz de alguna de las celebridades disponibles, no podrá, ya que las voces han dejado de estar disponibles para su compra. En el caso de la voz de Samuel L. Jackson, la skill dejó de estar disponible el 30 de abril, pero se podrá seguir escuchando hasta el 7 de junio. En lo que respecta a las otras dos voces, en sus respectivas páginas se expone lo siguiente:

"La voz Alexa de Shaquille O'Neal / Melissa McCarthy ya no está disponible para su compra. Los clientes que hayan adquirido la experiencia podrán seguir utilizándola hasta el 30 de septiembre de 2023 diciendo "Hey Shaq/Samuel/Melissa". Si tienes alguna pregunta sobre esta actualización, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente".

Da igual que las comprases. Estas voces eran de pago. De lanzamiento costaban 0,99 dólares y luego pasaban a costar 4,99 dólares, según apuntan desde The Verge. El problema es que al ser una suerte de servicio de Amazon, si Amazon decide dejar de darle soporte, da igual que el usuario hubiese pagado por él. Dejan de estar disponibles. No obstante, desde Amazon señalan que los usuarios pueden ponerse en contacto con atención al cliente para solicitar un reembolso.

No está claro el motivo. Lo cierto es que Amazon no ha explicado por qué ha decidido deshacerse de las voces de famosos, que todo sea dicho, llevan sin recibir novedades desde 2021. Sin embargo, informes recientes sugieren que Alexa ha sufrido algún varapalo. El propio vicepresidente sénior de dispositivos y servicios de Amazon, David Limp, dijo en una entrevista que Alexa todavía no resultaba rentable y que de los 10.000 trabajadores despedidos por Amazon hace unos meses, unos 2.000 afectaban a su división.

