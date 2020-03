La accesibilidad gana enteros en Android: con el nuevo "OK Google. Léelo" el asistente leerá la web para nosotros

Google ha incorporado una nueva opción de accesibilidad en Android que es especialmente interesante no solo para quienes tienen alguna minusvalía o discapacidad, sino también para situaciones en las que simplemente prefieramos escuchar en lugar de leer.

Con el nuevo comando "OK, Google, léelo" (o "OK, Google, lee esta página") el asistente de Google se encargará de convertir el texto en voz y nos leerá la página web desde la que ejecutemos ese comando de voz. No solo eso: también será capaz de traducir el texto a nuestro idioma antes de empezar a leer si estaba en otro.

Ahora podrás "escuchar la web"

Aquí Google hace uso de la tecnología TTS (Text-To-Speech) que lleva años mejorando y que en sus últimas implementaciones es realmente asombrosa.

Su aplicación permite dotar a los móviles basados en Android de una útil herramienta de accesibilidad para todo tipo de escenarios, pero también será posible disfrutar de la opción por ejemplo en el coche o quizás incluso en altavoces inteligentes de la familia Google Home cuando los asocies con el móvil en el que accedes a esa página web.

En Google explican que además de leer en voz alta, el asistente irá desplazando la página y marcando las palabras que va leyendo para que puedas seguir esa lectura en pantalla si lo deseas.

Es posible también modificar la velocidad de lectura y elegir distintas voces, pero la otra opción destacada es la de la traducción automática. Si el contenido original no está en nuestro idioma, podremos hacer que esa lectura se realice en cualquiera de los 42 idiomas soportados.

La opción está disponible en todos los navegadores, pero si los desarrolladores web quieren por lo que sea bloquear esa opción pueden utilizar una etiqueta en sus págians llamada nopagereadaloud.

La opción ha comenzado a ofrecerse gradualmente a los usuarios de Android, y según Google estará disponible incluso con móviles Android que tengan versiones a partir de Android 5.0 Lollipop.

