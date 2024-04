400.000 personas se van a quedar sin ADSL y, por lo tanto, sin Internet. Estas son las opciones disponibles

En unos cuantos días, concretamente el próximo 19 de abril, Telefónica cerrará toda la red de cobre y se completará el apagón que tantos años lleva en marcha. Se acabó, por lo tanto, la conexión ADSL, una tecnología antigua y ampliamente superada por la fibra óptica que, no obstante, sigue en uso. Según la CNMC, 440.000 personas siguen usado ADSL y están a punto de quedarse sin conexión. Algunos lo harán antes, otros lo harán después, pero acabará llegando.

¿Qué opciones tienen esos usuarios que ahora corren el riesgo de quedarse desconectados? Veámoslo.

La fibra no llega a todos lados. Aunque en un mundo ideal todos tendríamos fibra de alta de velocidad, lo cierto es que hay un 10,03% de superficie en España a la que la fibra óptica todavía no llega. Cuando se hace una migración, el 96% se hace a fibra y, cuando no es posible, se ofrece Internet por satélite o radio móvil. Esas son, precisamente, las opciones alternativas disponibles.

Opción 1: Internet por satélite. Esta tecnología está ganando mucha tracción entre los habitantes de las zonas rurales y los nómadas digitales, ya que los satélites permiten ofrecer cobertura en todo el territorio, independientemente de su ubicación. Es una de las mejores opciones, siempre y cuando podamos poner una antena en casa, y en España tenemos dos opciones:

Hispasat: cuesta 35 euros y ofrece cobertura en el 100% del territorio. Su velocidad es de 200 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida; su latencia asciende a 690 ms. Admite un consumo máximo de 150 GB al mes, aunque cuando se consumen la conexión no se corta, sino que el usuario pasa a tener menos priooridad. No obstante, se pueden contratar bonos extra. El operador que ofrece el servicio depende de la zona y puede consultarse en la web de Hispasat.

Starlink: es la red de satélites de Internet satelital de Elon Musk y funciona en todo el territorio nacional. Tiene dos planes, básico (29 euros al mes) y estándar (40 euros al mes), siendo la principal diferencia que los usuarios del plan más barato tendrán menos prioridad en las horas de mayor demanda. Además de la mensualidad, se debe pagar el equipo (una sola vez). Este cuesta 450 euros, pero ahora está rebajado a 225 euros. Se puede contratar en la web de Starlink.

Opción 2: Internet por radiofrecuencia. La segunda opción es el internet por radiofrecuencia, una de las opciones más usadas en entornos rurales. Al igual que con el internet satelital, es necesario instalar una antena similar a las de televisión, aunque el funcionamiento no es el mismo. El precio medio de esta opción ronda los 30-50 euros mensuales, según la operadora.

Gracias a la tecnología WiMAX, la antena recibirá las señales de radio emitidas por el repetidor de la empresa. Este repetidor es una especie de antena grande que tendremos que tener relativamente cerca. Las ofertas WiMAX ofrecen velocidades asimétricas (normalmente 50 Mbps de bajada y hasta 20 Mbps de subida) y la estabilidad se puede ver afectada en los momentos de congestión, pero si hay un operador local que lo ofrezca en nuestra zona puede ser una buena alternativa.

Esto es un router 5G que permite tener Internet, siempre y cuando haya cobertura 5G | Imagen: Vodafone

Opción 3: un router con datos móviles. Una opción muy utilizada, sobre todo para tener Internet en zonas que no son el hogar y donde estamos de forma esporádica. Para ello, solamente necesitamos un router 4G o 5G, según la versión, y una tarjeta SIM que insertaremos dentro. El router se conecta a la red móvil de la misma forma que lo hace un smartphone y emite la señal WiFi, a la que cual nos conectaremos.

¿Parte positiva? Es una opción barata y versátil. ¿Parte negativa? Solo podremos usarla si tenemos conexión 4G o 5G en nuestra zona. En zonas rurales, donde no llega el 4G, esta tecnología sería totalmente inservible. En zonas donde sí llegue el 4G puede ser una alternativa a tener en cuenta, sobre todo si buscamos algo que no requiera una instalación mayor como puede tener el internet satelital. Aquí puedes consultar la oferta de cada operadora. El precio medio oscila entre los 30-35 euros mensuales.

Imagen | Pexels

En Xataka | Starlink activa el Internet satelital más rápido del mundo: 10 Gbps para conectar pueblos enteros