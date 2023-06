Cómo solicitar el nuevo internet rural por Hispasat para los pueblos de España

Vamos a explicarte cómo puedes solicitar el nuevo Internet rural a través de Hispasat que ya está en marcha para esos pueblos de España que no tengan cobertura. Se trata de un servicio de Internet satelital que busca ser asequible para todos, y que tendrá un coste de 35 euros al mes en su tarifa más pequeña. Se trata de un coste muy inferior al de alternativas como Starlink.

Vamos a empezar este artículo explicándote brevemente algunas cosas que debes saber sobre este nuevo sistema español de Internet por satélite para cuando el ADSL o la fibra no llegan. Y luego, seguiremos con el sencillo proceso para solicitar su contratación.

Qué es el Internet a través de Hispasat

Se trata de una conexión a Internet que no funciona a través de cable como la fibra o el ADSL, sino que directamente conectándose al satélite Hispasat. Su principal característica es que ofrece una cobertura del 100% del territorio español, de forma que puedas utilizarlo también en sitios donde no llega el Internet de alta velocidad.

Se trata, de hecho, de un sistema centrado especialmente en el ámbito rural, para ofrecer una oportunidad de conectarse a Internet a todas esas poblaciones algo más aisladas o donde la alta velocidad todavía no ha llegado. Se trata de de una conexión de alta velocidad, aunque con una cantidad de datos limitada.

Concretamente, esta conexión funciona a una velocidad de 100 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, aunque en 2023 pretenden que la velocidad se doble para ser 200 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida. La mala noticia, como suele pasar en las conexiones por satélite, es que puede tener latencias bastante altas, aunque con un máximo de 690 ms.

Otra de las cosas que debes saber es que existe un límite de datos de 150 Gigabytes al mes acumulados en la subida y la bajada. Cuando se supere esta cantidad no dejarás de tener Internet, sino que tendrás una menor prioridad y una conexión más lenta. Eso sí, de 1 a 6 am entrarás en un marco "Free zone", en el que los datos que gastes no contabilizarán en tu máximo mensual.

Sobre cómo contratar este tipo de conexión, debes saber que Hispasat solo actúa de operador mayorista, lo que quiere decir que tú tendrás que contratar tu conexión a un operador minorista.Vamos, que tú no lo contratarás directamente con Hispasat, sino con uno de los minoristas que ofrecen este servicio en tu provincia.

El alta a este servicio tiene un precio de 600 euros, en el que se incluye todo el equipo que necesitas para conectarte. Las áreas sin cobertura de conexión con tecnología terrestre fija con velocidad de más de 50 Mbps tendrán una subvención que cubre los 600 euros de alta, pero si la instalación costase más porque hace falta más de los 15 metros del cable del pack, por ejemplo, entonces pagarás la diferencia.

Cómo solicitar tu conexión

Para solicitar tu conexión a través de Hispasat, tienes que iniciar el proceso a través de la web conectate35.es del servicio. En la parte superior de esta página, pulsa en el botón de Contratar.

Esto te llevará a la parte inferior de la web, donde debes pulsar en Soy usuario. Una vez hayas pulsado tendrás que elegir la provincia donde vives y pulsar en Buscar. Cuando lo hagas, verás la lista de operadores que ofrecen este servicio por Hispasat en tu provincia.

Esto te llevará a la página del operador minorista que ofrece el servicio, donde verás un banner publicitario para pulsar y acceder a la conexión por Hispasat. Una vez dentro, tendrás que rellenar un formulario con tus datos o dar tu número de teléfono para que te llamen y puedas negociar con este operador la instalación del servicio en tu casa.

