Satélites Starlink: qué son y cómo verlos

Vamos a explicarte qué son y cómo puedes ver los satélites de Starlink, una constelación de satélites con los que Elon Musk pretende llevar Internet a cualquier parte del planeta. Posiblemente en alguna ocasión puedas ver una constelación de satélites cruzar el cielo y no sepas lo que es, y aquí vamos a intentar resolver todas tus dudas en un mismo sitio.

Empezaremos diciéndote qué es Starlink y qué son sus satélites. Luego, pasaremos a decirte el método con el que puedes saber cuándo podrás ver los satélites de Starlink, aunque te aviso que desde hace un año han bajado la intensidad de su brillo, por lo que son más difíciles de ver que hace un tiempo.

Qué son Starlink y sus satélites

Starlink es el servicio de Internet satelital que está siendo desarrollado por SpaceX de Elon Musk. La idea de la empresa es tener alrededor de 12.000 satélites en órbita, y que tú luego paguesuna mensualidad para conectarte desde cualquier lado con el dispositivo que tengas. No se trata de competir con la fibra o conexiones 5G, sino hacerse un hueco entre las otras empresas de conexiones satelitales para zonas sin coberturas de redes fijas.

Starlink promete velocidades entre 50 Mbps y 250 Mbps en su servicio estandar o de 150 y 500 Mbps en su modo más caro, ambos con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos. El sistema consta de un kit que tienes que instalar en tu casa para recibir la señal de los satélites, por lo que no es una red a la que vayas a poder conectarte desde el móvil, sino más bien para casa.

La idea es que la antena de tu kit de conexión se comunique con los satélites de Starlink para realizar el intercambio de datos, y por eso la empresa quiere tener tantos en órbita, para que cubran cada rincón del planeta. Para esta comunicación, se enviará la señal utilizando la propagación de las ondas electromagnéticas por el vacío.

Tal y como indica la web de Starlink, la antena del kit debe colocarse en una zona elevada y/o libre de obstáculos, como pueden ser un árbol, una chimenea o un poste de la luz. Cualquiera de estos obstáculos puede interferir en la conexión y dejarte sin internet.

En cuanto al precio, Starlink tiene una tarifa de 99 euros al mes, teniendo que comprar el kit de conexión por 639 euros. Por lo tanto, tampoco es una alternativa especialmente económica, sino que puede servirte en zonas remotas donde poder conectarte es algo vital.

Cómo ver los satélites de Starlink

Para ver los satélites de Starlink primero tienes que saber cuándo van a pasar por tu ciudad. Para eso, entra en la web de FindStarlink.com, y escribe tu país y el nombre de tu ciudad. Cuando empieces a escribir el nombre, verás la lista de ciudades, y si no aparece la tuya puedes elegir la más cercana. Cuando lo tengas, pulsa en el botón de Find Visible Times

Esto te llevará a una página con una lista con las fechas y horas en las que pasarán por tu ciudad los satélites de Starlink. Además, también te dirán a dónde tienes que mirar diciéndote de dónde a dónde van. Por ejemplo, en la captura puedes ver que pone From northwest to southeast, que significa del noroeste al sudeste. Pero lo más importante es que los datos están agrupados en tres listas dependiendo de su visibilidad. La importante es la lista con el encabezado azul, pero te vamos a decir lo que significa cada una:

Timings with good visibility : Son las horas a las que hay una buena visibilidad de los satélites. Estas son las horas en las que, si el cielo está despejado, los vas a ver pasar sin ningún problema, ya que serán muy brillantes. Por lo tanto, las horas que aparezcan en la lista azul son siempre las mejores.

: Son las horas a las que hay una buena visibilidad de los satélites. Estas son las horas en las que, si el cielo está despejado, los vas a ver pasar sin ningún problema, ya que serán muy brillantes. Por lo tanto, las horas que aparezcan en la lista azul son siempre las mejores. Timings with average visibility : Las horas a las que hay una visibilidad promedia. Si el cielo está despejado deberías poder ver los satélites casi siempre, aunque tendrás que fijarte bien porque no brillan tanto. Lo recomendable es ir a la lista azul, pero estas horas de la lista amarilla quizá te puedan servir también.

: Las horas a las que hay una visibilidad promedia. Si el cielo está despejado deberías poder ver los satélites casi siempre, aunque tendrás que fijarte bien porque no brillan tanto. Lo recomendable es ir a la lista azul, pero estas horas de la lista amarilla quizá te puedan servir también. Timings with poor visibility: Las horas de mala visibilidad. Los satélites van a pasar, pero no será fácil poder verlos en el cielo. Lo recomendable aquí sería no perder mucho el tiempo con estas horas, a no ser que sea el único día que tengas libre.

Por lo tanto, lo recomendable es mirar el cielo a las horas y días de la lista de Timings with good visibility, ya que esos días los satélites se van a ver muy nítidamente en el cielo. Recuerda que la web también te dice en inglés la trayectoria que van a tener e incluso la elevación, aunque en los días de buena visibilidad no deberías tener problemas. Recuerda que tienes que mirar al cielo en sitios con poca contaminación lumínica, zonas donde no haya luces alrededor y puedas ver las estrellas.