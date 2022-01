Starlink en España: cómo comprobar si lo puedes contratar y cuánto te cuesta

Vamos a explicarte cómo puedes comprobar si puedes contratar Starlink en tu domicilio, proceso en el que también vas a poder saber cuánto cuesta. Starlink es el proyecto de Elon Musk para ofrecer Internet a través de satélite en cualquier parte del mundo, de forma que puedas conectarte aunque no llegue línea telefónica a tu casa.

Este servicio ya está disponible en España, aunque de momento su precio es bastante algo. Sin embargo, puede que en algunos contextos te interese tenerlo en cuenta, por lo que vamos a decirte cómo puedes comprobar si está disponible en la zona concreta donde vives.

Cómo comprobar si puedes contratar Starlink

Lo único que tienes que hacer para comprobar si puedes contratar Starlink en tu casa o en tu segunda residencia es entrar en Starlink.com. Una vez aquí, tienes que escribir la dirección donde vives y pulsar en Hacer pedido. Cuando empieces a escribir, la web te mostrará sugerencias, y puedes pulsar sobre ellas para autocompletar y asegurarte de que el formato de la dirección es correcto.

Existe un segundo método en el caso de que no sepas la dirección o no lo tengas claro, como puede ser una casa de campo. En estos casos, puedes utilizar el denominado Código Plus de Google Maps. Este código lo vas a poder utilizar en lugar de la dirección.

Para obtenerlo tienes que abrir Google Maps en su app móvil y pulsar en un punto del mapa para poner una marca. Pulsa en esa marca e irás a la información del sitio donde hayas pulsado, que puede ser cualquiera, haya o no haya carretera. Entonces, verás el código plus en primer lugar, justo debajo de la foto y encima de las coordenadas. Pulsa en él para copiarlo.

Ahora, simplemente mete el código en la web de Starlink. Vas a tener que añadirle el país a tu código, de forma que si Google Maps te ha dado el código JV5X+M23 Morella, tú tendrás que escribir JV5X+M23 Morella, España. Pero cuando escribes el código, en las sugerencias de la web de Starlink podrás pulsar en la dirección que pone tu país. Una vez lo tengas, pulsa en Hacer pedido.

Cuando escribas tu dirección o tu código Plus y pulses en Hacer pedido, la web te llevará a una página en la que puedes ver el presupuesto total del servicio que ofrece Starlink. Podrás ver cuánto tienes que pagar por el equipamiento para poder conectarte, y también podrás ver en cuánto se queda el pago mensual que vas a tener que hacer como cliente.

En este presupuesto vas a ver primero el precio del equipo, que son los dispositivos que vas a necesitar en casa para poder conectarte con los satélites. Luego, el precio que tienes que pagar al mes vendrá dividido en dos, primero la tarifa del servicio y luego la reguladora, que son los impuestos. Por último, verás los gastos de envío, y el depósito a pagar al hacer la reserva y contratarlo todo. Es bastante caro, aunque ofrece velocidades de descarga de entre 100 y 200 Mb/s.