Puede que alguna noche hayas mirado al cielo y hayas visto pasar varias decenas de luces desfilando en fila por el cielo. No es una invasión alienígena, sino los satélites de Starlink que orbitan la tierra para llevar cobertura de Internet a todo el mundo, y se pueden ver algunas noches. Vamos a contarte cómo saber cuándo puedes ver pasar los satélites de Starlink en tu ciudad para que puedas ponerte a propósito a mirar el cielo nocturno en una hora concreta para volver a verlos.

Vamos a explicarte el funcionamiento de una web muy útil que te dice a qué hora van a pasar por las principales ciudades del mundo y cuál será su visibilidad. Es una web en inglés, o sea que te diremos lo que necesitas saber para entenderla y poder usarla si no sabes el idioma. La web funciona igual en PC y móvil, por lo que los pasos que te vamos a dar sirven para ambas plataformas.

Si quieres ver los satélites de Starlink desfilar en el cielo con su formación, debes saber que tardan solo unos segundos en cruzar el cielo de lado a lado. Esto quiere decir que es importante saber la hora exacta a la que pasan, y empezar a mirar al cielo unos minutos antes por si acaso. La web te indicará también desde dónde aparecerán.

Cuándo pasan los satélites de Starlink

Lo que tienes que hacer es visitar la web de FindStarlink.com, que está especializada en decirte a qué hora pasan los satélites y su visibilidad. Una vez dentro, pulsa en la pestaña By name y pulsa en la ciudad que aparezca por defecto, lo que desplegará una lista de ciudades de las que hay información.

Aquí, tienes que elegir la ciudad más cercana a donde tú vives. Si vives en España, baja hasta la letra S para que se muestre SPAIN seguido del nombre de la ciudad. No aparecen todas las ciudades, sino algunas de las más grandes. Por lo tanto, tendrás que elegir la ciudad más cercana a tu ubicación, porque unos segundos arriba o abajo las horas serán las mismas.

Cuando selecciones la ciudad pulsa en Find Visible Times, que es el botón azul que aparece debajo del campo de los nombres. Este botón significa Buscar tiempos de visibilidad, por lo que le estarás diciendo que te muestre los resultados.

Entonces, te aparecerá una lista con los horarios en los que se puede ver pasar los satélites de Starlink en la ciudad seleccionada. Es muy fácil de entender, porque te da la hora y la fecha a la que pasan. Debajo de las fechas, tendrás una línea que te indicará qué grupo de satélites Starlink es, y el tiempo durante el que pasan.

Y debajo, también te dirán a dónde tienes que mirar, aunque en inglés. Por ejemplo en la captura ves From northwest to southeast, que significa del noroeste al sudeste. Pero lo más importante es que los datos están agrupados en tres listas dependiendo de su visibilidad. La importante es la lista con el encabezado azul, pero te vamos a decir lo que significa cada una:

Timings with good visibility : Son las horas a las que hay una buena visibilidad de los satélites. Estas son las horas en las que, si el cielo está despejado, los vas a ver pasar sin ningún problema, ya que serán muy brillantes. Por lo tanto, las horas que aparezcan en la lista azul son siempre las mejores.

: Son las horas a las que hay una buena visibilidad de los satélites. Estas son las horas en las que, si el cielo está despejado, los vas a ver pasar sin ningún problema, ya que serán muy brillantes. Por lo tanto, las horas que aparezcan en la lista azul son siempre las mejores. Timings with average visibility : Las horas a las que hay una visibilidad promedia. Si el cielo está despejado deberías poder ver los satélites casi siempre, aunque tendrás que fijarte bien porque no brillan tanto. Lo recomendable es ir a la lista azul, pero estas horas de la lista amarilla quizá te puedan servir también.

: Las horas a las que hay una visibilidad promedia. Si el cielo está despejado deberías poder ver los satélites casi siempre, aunque tendrás que fijarte bien porque no brillan tanto. Lo recomendable es ir a la lista azul, pero estas horas de la lista amarilla quizá te puedan servir también. Timings with poor visibility: Las horas de mala visibilidad. Los satélites van a pasar, pero no será fácil poder verlos en el cielo. Lo recomendable aquí sería no perder mucho el tiempo con estas horas, a no ser que sea el único día que tengas libre.

Por lo tanto, lo recomendable es mirar el cielo a las horas y días de la lista de Timings with good visibility, ya que esos días los satélites se van a ver muy nítidamente en el cielo. Recuerda que la web también te dice en inglés la trayectoria que van a tener e incluso la elevación, aunque en los días de buena visibilidad no deberías tener problemas. Recuerda que tienes que mirar al cielo en sitios con poca contaminación lumínica, zonas donde no haya luces alrededor y puedas ver las estrellas.

Si no encuentras en la lista una ciudad cercana y tienes conocimientos de coordinadas, también tienes la pestaña By coordinates para establecer tu posición exacta basándote en las latitud y longitud a la que te encuentras. Esta pestaña está en la pantalla principal Home.

Y arriba del todo, la web también tiene una sección llamada Live Map. En ella vas a poder ver en tiempo real la posición exacta de los grupos de satélites de Starlink que hay surcando los cielos del mundo, para así saber en dónde están en todo momento o si tienes alguno cerca.