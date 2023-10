Adiós definitivo al ADSL: la última central de cobre ya tiene fecha de cierre

La expansión de la fibra llevó a Telefónica a comenzar en 2016 el cierre de centrales de cobre dentro de un proceso de trasformación de la red. Ese apagado se ha ido acelerando en los últimos años hasta el punto de que la teleco se ha comprometido a culminarlo en 2024.

Al tratarse de un proceso regulado, durante estos años, Telefónica ha ido comunicando previamente a la CNMC la clausura de las centrales de cobre para ir procediendo después a su cierre.

Ahora, por fin, sabemos que día se apagará la central que más problemas estaba dando para sustituir el cobre por la fibra: la de San Sebastián/San Marcial. Con ello, el ADSL pasará a ser historia en España.

Un proceso que ha durado más de ocho años

Fue en 2016, con la fibra imponiéndose al ADSL, cuando Movistar llevó a cabo el apagado de sus dos primeras centrales de cobre, las situadas en Torrelodones y Sant Cugat. A comienzos de 2017, ya había ejecutado el cierre de 20 centrales, cifra que se elevó a 50 al año siguiente.

Central de San Sebastián, 1927 (Imagen: Marín, Archivo histórico de Telefónica)

El apagado de centrales de cobre se fue acelerando y pronto la compañía se comprometió a cerrar una al día. En el primer semestre de 2021, se alcanzó el hito de 1.000 centrales de cobre cerradas, y con ello, 65.000 toneladas de cable desmontadas.

El pasado mes de abril, con más de 2.000 centrales apagadas ya, Telefónica comunicó a la CNMC el cierre de la totalidad de sus centrales de cobre, un cierre que se materializará en 2024, coincidiendo con el centenario de la compañía.

Actualmente, 8.526 centrales (todas las existentes) tienen ya fecha de cierre, y de todas ellas, 2.911 habrán cerrado al finalizar este año. El objetivo es que el proceso esté muy avanzado en 2024 y prácticamente finalizado en 2025.

Sin embargo, hay una central en concreto cuyo cierre está provocando más problemas que el resto: la de San Sebastián/San Marcial. Aunque Telefónica comunicó inicialmente en 2016 que la cerraría en un plazo de cinco años, ese plazo fue suspendido y a día de hoy sigue en funcionamiento.

Fuente: CNMC

El motivo es que esta central da servicio a una parte importante del casco histórico de San Sebastián y en esa zona no se permiten tendidos aéreos, entre ellos los de telecomunicaciones. Al no poder realizar el despliegue de fibra que sustituirá al cobre en esta parte de la ciudad, no era posible prescindir del ADSL ni, por tanto, cerrar la central.

Telefónica mantuvo conversaciones con el Ayuntamiento de San Sebastián para encontrar una solución al problema. Finalmente, acordaron que el Ayuntamiento se ocupará de las canalizaciones para el despliegue de fibra, mientras que el acondicionamiento de los portales y la instalación de CTOs y resto de elementos necesarios correrá a cargo de los tres operadores que compartirán posteriormente la infraestructura.

Esas obras de adecuación y de despliegue de fibra finalizaron el pasado mes de septiembre, y la migración de los clientes ya ha comenzado. La única zona que, en principio, no va a contar con despliegue de fibra es la zona del puerto, donde los clientes deberán ser migrados a tecnología radio. En total, son 471 accesos, de los cuales 105 son mayoristas.

Por todo ello, Telefónica ha comunicado a la CNMC una nueva fecha de cierre de la central de San Sebastián/San Marcial: será el 29 de mayo de 2024. Y la CNMC la ha aceptado. El ADSL tiene los días contados en España y la cuenta atrás ya ha comenzado.

Imagen de portada | Archivo histórico de Telefónica (autor desconocido)

