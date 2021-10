Zelda, Call of Duty y más: renueva tu armario con este chollo pack de 10 camisetas frikis misteriosas a poco más de 30 euros

Tanto si te toca renovar vestuario como si simplemente amas las camisetas con mensaje o de películas sci-fi, mucho ojo a Zavvi y su rebajón en un pack de camisetas frikis misteriosas donde encontrarás diseños geek donde no faltan algunas con motivos de juegos y películas icónicas. Lo mejor es su precio: 31,99 euros con envío gratis al usar el cupón MYSTERY.

Comprar este pack de camisetas frikis al mejor precio

El PVP de estas camisetas es de 118 euros, pero cuentan con una rebaja bestial que las deja en 31,99 euros, vamos, poco más de 3 euros cada una. Y si quieres que el envío sea gratis, basta con añadir MYSTERY a la cesta en el proceso de compra.

Pack 10 Camisetas Frikis Misteriosas PVP en Zavvi 31,99€

En este pack de camisetas frikis misteriosas encontrarás diseños de Deadpool, The Legend of Zelda, Call of Duty, Black Panther, Fallout, entre otros, pero no puedes elegirlos. Eso sí, todas ellas serán camisetas diferentes.

Lo que sí que puedes elegir es la talla, por el momento quedan disponibles: de mujer en tallas S, M y L y de hombre de tallas S y M

