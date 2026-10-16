El Sony Bravia 9 II es uno de los mejores televisores de 2026: lo puedes acompañar de un sistema completo de sonido y ahorrar 850 euros

¿Qué tipo de televisor es mejor para montar un cine en casa? Cuando solemos hablar de una experiencia cinematográfica, lo que más se suele recomendar son los paneles OLED, pero todo ha evolucionado tanto que ya no es la única opción a considerar si buscamos una tele de gama alta, especialmente de 75 pulgadas para arriba.

En ese sentido, uno de los mejores televisores de 2026 es el Sony Bravia 9 II. Este, que utiliza lo que Sony denomina True RGB, está disponible ahora mismo con una promo ideal para tener una auténtica sala de cine en casa: parte de los 3.049 euros para su versión de 65 pulgadas, pero podemos agregar un sistema completo de sonido Sony al carrito y obtener un descuento de casi 850 euros. Te contamos más sobre esta promo.

Sony Bravia 9 II PVP en Sony (desde) — 3.049,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Es uno de los mejores televisores de 2026

Pongamos por ejemplo que quieres comprar, como decimos, la versión de 65 pulgadas de este televisor. Para la promo, no nos limitaremos a añadir el televisor en el carrito con el botón que hay para ello. Solo hay que bajar un poco a la sección de 'Ofertas especiales' y pulsar en comprar para añadir todo el pack de Bravia 9 II y sistema de sonido Bravia (como se puede ver en la siguiente imagen).

Así, tendremos un descuento del 25 % y, además, un reembolso de hasta 700 euros para este. ¿Y qué incluye este sistema de audio? Lo siguiente:

Todo este sistema de sonido junto tendría un precio por separado de 3.397 euros. Ahora bien, con la compra del Sony Bravia 9 II (también si elegimos un Sony Bravia 7 II), el precio disminuye sustancialmente: en el caso del ejemplo que comentamos, el total del carrito sería de 5596,75 euros, lo que se traduce en un ahorro total de 849,25 euros. Si no te encaja el sistema completo, tienes la opción de quitar componentes del pack.

¿Y qué ofrece este televisor Sony? La clave es que utiliza True RGB, un sistema diferente al Mini LED convencional. Mientras que este último tiene pequeños diodos de luz azul que atraviesan diferentes filtros de color, el Bravia 9 II utiliza LEDs que emiten directamente los colores rojo, verde y azul (de ahí, el RGB del nombre). Eliminando el paso intermedio de los filtros, se consigue un mayor (y mejor) control del color, así como niveles de brillos más altos que los paneles OLED. Y sin tener que preocuparnos de la durabilidad del televisor, el mayor punto negativo de esta tecnología.

Tanto este televisor como el Bravia 7 II utilizan la misma tecnología, por lo que podemos esperar una experiencia de cine perfecta para los usuarios más exigentes. No solo eso, sino que también es una opción perfecta para videojuegos al tener baja latencia ALMM y ser compatible con VRR. Si a eso le sumamos el sistema de sonido, no querrás salir del salón.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Sony

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