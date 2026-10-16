Las reservas del iPhone Duo han sido una auténtica odisea: los que se han quedado sin el plegable de Apple tendrán que esperar a 2027

Parece que la gente tenía realmente ganas de que Apple lanzase su primer teléfono plegable. Este viernes se han abierto las reservas del iPhone Duo y los plazos de envío no han tardado en retrasarse hasta el año que viene. Y es que en el momento de redactar el artículo, la web de Apple en España nos remitía al 25 de enero de 2027 como fecha aproximada de envío. Una fecha bastante más alejada de su lanzamiento oficial, programado para el 23 de octubre.

F5. Según cuentan desde The Verge, la fecha de envío aproximada comenzó a retrasarse a enero de 2027 una hora después de que se abrieran las reservas, independientemente de la capacidad que el usuario escogiera del terminal. En Gizmodo añaden que, cinco minutos después de la apertura del periodo de reserva, las fechas de entrega ya habían saltado a noviembre.

Cabe destacar que la web también tuvo problemas para cargar durante los primeros momentos de reserva. Apple también había invitado a los compradores a "prepararse" con antelación preseleccionando su configuración y método de pago, pero ni siquiera eso ha ayudado a todo el mundo que quería hacerse con el terminal.

Oferta y demanda. Aunque no hay cifras exactas de cuánto stock tenía preparado Apple en su lanzamiento inicial, todo apunta a que era bastante más limitado que el de un iPhone de toda la vida. Nikkei Asia indicaba que Apple solo fabricaba unos pocos cientos de unidades del iPhone Duo al día, muy por detrás del ritmo de un lanzamiento normal de iPhone.

Securities Times asegura que Apple aumentó la producción en un 30%, hasta alcanzar unas 10 millones de unidades estimadas en 2026. Counterpoint Research espera alrededor de 6 millones de ventas del iPhone Duo este año.

Lo que está claro ahora mismo es que, la brecha entre lo que la gente quiere y lo que Apple puede enviar parece amplia. El teléfono parte de los 2.339 euros en su configuración de 256 GB, con un precio de hasta 3.839 euros si optamos por el de 2 TB.

La opción en tienda. Apple suele reservarse algunas unidades para los clientes que acuden sin cita previa, por lo que hacer cola el 23 de octubre igual puede ser una vía más rápida para aquellos que quieren una unidad sin tener que esperar a enero.

Especulación. En portales como eBay ya hay decenas de anuncios del iPhone Duo disparado de precio, algunos vendedores pidiendo más de 5.000 dólares (precio que ya parece haber pagado alguno).

Y ahora qué. Los que no quieran esperar a enero parece que igual pueden tener otra oportunidad el 23 de octubre, momento en el que veremos cuántas unidades llegan a las tiendas y cuán largas son las colas. Si la producción de Apple aumenta más rápido de lo esperado, también cabe la posibilidad de que las fechas de entrega puedan mejorar en las próximas semanas.

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