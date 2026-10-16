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Ya puedes reservar el nuevo iPhone Duo: el primer teléfono plegable de Apple llega a estas tiendas

Un teléfono esperado por los fans de Apple y que irrumpe para competir con los plegables de Samsung

Iphone Duo
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Fran León

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Tras años de rumores y expectación, hace apenas un mes que Apple decidió dar oficialmente el salto al formato plegable con el lanzamiento del iPhone Duo. Este nuevo dispositivo combina la experiencia flexible de gran formato diseñada para la multitarea, el consumo multimedia y la productividad en movilidad. 

Si estás pensando comprarlo, acaba de salir en preventa este nuevo modelo de Apple en varias tiendas a un precio de 2.339 euros en su versión de 256 GB. Como decimos, la preventa empieza hoy y el envío y disponibilidad en tienda será el próximo 23 de octubre.

Apple iPhone Duo 256 GB

Apple iPhone Duo 256 GB

Hoy en Amazon — 2.339,00 El Corte Inglés — 2.339,00 MediaMarkt — 2.339,00 Apple — 2.339,00 FNAC — 2.339,00 PcComponentes — 2.339,00
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Esto es todo lo que ofrece el primer iPhone plegable de Apple

Iphone Duo

El iPhone Duo redefine la gama alta de la firma de la manzana mordida al introducir una bisagra de precisión junto con un sistema operativo adaptado para sacar partido a la doble superficie de la pantalla. Entre sus características técnicas destacan:

  • Pantalla OLED flexible Super Retina XDR: al abrirse ofrece un panel continuo de gran diagonal (7,6 pulgadas) con tasa de refresco adaptativa ProMotion de 1 a 120 Hz y un pliegue central prácticamente imperceptible.
  • Pantalla exterior de uso rápido: un panel OLED externo (5,4 pulgadas) que permite responder notificaciones, realizar llamadas o usar la cámara sin necesidad de desplegar el teléfono.
  • Procesador Apple A20 Pro: incorpora el chip más potente de la compañía y que está optimizado para ejecutar tareas exigentes de inteligencia artificial (Apple Intelligence) y renderizado gráfico.
  • Sistema de cámaras doble: el nuevo iPhone Duo está equipado con sensores de nivel profesional para fotografía nocturna, grabación de vídeo en formato y zoom óptico avanzado.
  • Diseño ultrafino en modo abierto: mantiene un perfil muy estilizado cuando se despliega, integrando una batería dividida en dos celdas con carga rápida y soporte MagSafe.

⚡ EN RESUMEN: iphone duo

 LO MEJOR

  • Formatos de uso versátiles: combina la comodidad de un iPhone convencional en la pantalla exterior con la productividad de una tableta compacta al desplegarlo.
  • Rendimiento y optimización de software: iOS se adapta de forma fluida a la multitarea en pantalla dividida con transiciones instantáneas entre paneles.

❌ LO PEOR

  • Precio de partida muy elevado: La inversión inicial supera la barrera de los 2.300 euros, alejándolo del gran público y orientándolo al segmento ultra-premium.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas la última innovación tecnológica de Apple y quieres un dispositivo que unifique las funciones de un teléfono Pro y un iPad mini.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tu uso diario se limita a redes sociales, mensajerías y llamadas sin necesidad de pantallas secundarias o multitarea avanzada.
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