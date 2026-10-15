Los desarrolladores chinos ya no viven solo de China: más de la mitad de sus ingresos en la App Store llega del extranjero

China tiene uno de los mayores mercados digitales del mundo, con millones de personas que utilizan aplicaciones para comprar, comunicarse, trabajar o entretenerse. Con semejante público, podríamos pensar que sus desarrolladores tienen motivos de sobra para concentrarse en los usuarios nacionales. Sin embargo, las aplicaciones no conocen fronteras: un producto desarrollado en un país puede encontrar usuarios a miles de kilómetros. Y eso nos lleva a una cuestión especialmente interesante: qué ocurre cuando el mercado de origen deja de ser el principal destino económico de quienes crean esas aplicaciones.

El dinero ya viene de fuera. Un estudio presentado por Apple y elaborado por investigadores de la Shanghai University of Finance and Economics y Analysis Group permite poner cifras a esta transformación. Según sus resultados, en 2025 el 52% de los ingresos de los desarrolladores establecidos en China en la App Store procedió de usuarios extranjeros, frente al 32% de 2020. Hablamos de un aumento de 20 puntos porcentuales en apenas cinco años. La diferencia es significativa porque, dentro de la plataforma de Apple, el público internacional ya aporta más ingresos al conjunto de estos desarrolladores que el propio mercado chino.

Una expansión que va más allá. Los ingresos son solo una parte de esta historia. Según el mismo estudio, en 2025 el 76% de los desarrolladores establecidos en China tenía actividad en mercados internacionales, una proporción que permite entender hasta dónde llega su presencia fuera del país. A esto se suma otro dato: las aplicaciones chinas acumularon 3.800 millones de descargas entre usuarios extranjeros durante ese año. Son cifras que describen dos dimensiones distintas de un mismo fenómeno: cuántos desarrolladores operan fuera de China y hasta qué punto sus productos llegan a usuarios de otros países.

Los videojuegos también cruzan fronteras. Para entender mejor este fenómeno, podemos fijarnos en Kuro Games, un estudio chino que ha llevado 'Wuthering Waves' a jugadores de diferentes partes del mundo. Su consejero delegado, Solon Lee, asegura que la App Store ha sido importante para que el estudio llegue a decenas de millones de jugadores de todo el mundo. No es el único ejemplo de la proyección internacional del sector: de los 100 videojuegos más descargados mundialmente en la App Store durante 2025, 23 procedían de desarrolladores chinos, detalla City News Service. Eso sí, hablamos de descargas, no de ingresos.

Los pequeños también se internacionalizan. El fenómeno tampoco se limita a estudios capaces de lanzar videojuegos para millones de personas. El informe recoge que los ingresos de los pequeños desarrolladores establecidos en China se duplicaron con creces entre 2020 y 2025. También señala que el 75% de ellos desarrollaba actividad fuera de la versión china de la App Store. Hay una distinción importante: estar presente en otros mercados no significa obtener allí tres cuartas partes de los ingresos. Aun así, los datos muestran que esta transformación también alcanza a negocios de menor tamaño.

Las ventas no son las comisiones. El estudio estima que el ecosistema de la App Store facilitó unos cuatro billones de yuanes (493.000 millones de euros) en facturación y ventas en China continental durante 2025. Para interpretar esa cifra conviene pensar en una compra realizada desde una aplicación: el valor del producto forma parte de la actividad contabilizada, pero no pasa a ser automáticamente un ingreso de Apple ni de quien desarrolló la aplicación. De hecho, más del 95% del importe registrado correspondió a operaciones por las que Apple no cobró comisión.

El 52% no cuenta toda la historia. El porcentaje refleja los ingresos del conjunto de desarrolladores en la App Store, no los resultados individuales de cada empresa ni lo que facturan mediante otras plataformas. Pero basta para identificar un cambio: en cinco años, los usuarios extranjeros han pasado de representar una fuente minoritaria de ingresos a aportar la mayor parte del total medido. China sigue siendo un mercado importante, aunque los datos muestran que la expansión internacional ha cambiado el peso económico de los usuarios extranjeros dentro del ecosistema de Apple.

Imagen destacada | Apple

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