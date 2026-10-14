Google quiere que las apps que creas con IA vivan en la Play Store, aunque solo las uses tú

Google está reservando un rinconcito de su Google Play para que puedas subir a la plataforma las apps que crees con ayuda de la IA. Y es que tal y como han informado en su blog oficial, a partir de esta semana, cualquier persona que cree una aplicación de Android con IA puede enviarla directamente desde Google AI Studio a su propio rincón privado de la tienda, sin necesidad de una cuenta de desarrollador.

Eliminando barreras. Hasta ahora, si querías subir una app propia a la tienda de aplicaciones de Google necesitabas tener una cuenta de desarrollador (un pago único de 25 dólares) y subirla de forma pública. Por eso muchos usuarios que experimentan con el vibe-coding acaban tirando de webapps para ejecutarlas en cualquier dispositivo, en vez de una app nativa de Android.

Google quiere eliminar esta barrera y atraer a aquellos que experimentan con la IA a tener sus aplicaciones en su tienda, al menos de forma privada. Esto convertiría a usuarios curiosos en potenciales desarrolladores para, en un futuro, acabar publicando alguna de sus apps en la tienda (y pasando por el aro de la cuenta de desarrollador).

Cómo funciona. Tal y como cuenta la compañía, una vez hayas creado la app con AI Studio, la herramienta te permitirá publicarla en tu dispositivo a través de Google Play usando tu cuenta normal de Google. De esta manera, la aplicación aterriza en una “Biblioteca personal" dentro del cliente de la tienda, donde puedes instalarla y gestionarla como cualquier otra aplicación.

Cabe destacar que estas aplicaciones se mantienen fuera de las búsquedas y recomendaciones de Google Play, y nadie más puede verlas. Según cuenta la compañía, la función está abierta solamente a personas de 18 años o más, y comienza primero en EEUU y en mercados seleccionados que Google no ha especificado aún.

¿Y si quieren usar la app otras personas?. El uso compartido está en la hoja de ruta pero aún no está activo. Google dice que con el tiempo podrás pasar tu app a un pequeño grupo de amigos y familiares, sin necesidad de una cuenta de desarrollador. Eso sí, la empresa no ha dicho cuántas personas cuentan como "pequeño".

Para ilustrar la idea, el vicepresidente y director general de Google, Sam Bright, contó que hizo una app de gestión para el equipo deportivo local de sus hijos, la cual, según informa Bloomberg, se utilizó para coordinar el dinero de las camisetas, el pago a los árbitros y lo que costaban las pizzas que pedían después del partido entre 15 familias. La idea de Google es que esa app única y personal pueda compartirse de forma más privada.

Google señala que las apps privadas que se desarrollen no son revisadas por la compañía, aunque se espera una opción que permita migrar una app privada a la tienda pública en los próximos meses.

Seguridad y límites. Bright cuenta que AI Studio tiene comprobaciones de seguridad integradas destinadas a evitar que las apps personales contengan contenido dañino o inapropiado. Además, desde TechCrunch añaden que estas aplicaciones aún deben cumplir con las políticas existentes de Google Play.

Otro apunte curioso es que, según Bloomberg, la integración no funciona todavía con Antigravity, la otra plataforma de desarrollo de IA de Google, y Google limita inicialmente los servicios dentro de la aplicación por los que sus creadores puedan cobrar.

Alimentando el algoritmo con IA. Este anuncio forma parte de un impulso más amplio de Google por abrazar la IA en su ecosistema de aplicaciones. En su blog también muestran el funcionamiento de Ask Play, el asistente de IA de la tienda, que se está expandiendo a una herramienta de búsqueda general para generar recomendaciones y tablas comparativas. También está Game Finder, que utiliza datos de 1.200 millones de jugadores para sugerir juegos.

Imagen de portada | Google

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