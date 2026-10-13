Meta presenta Muse Wonder y Muse Wonder Full, sus modelos de IA más punteros para ponerse en la frontera de la tecnología

Meta ha lanzado este lunes Muse Wonder y Muse Wonder Full, los primeros modelos de sus “Superintelligence Labs” que, según la compañía, se colocan a la vanguardia junto con los mejores modelos de OpenAI y Anthropic. Llegan en un momento en que Meta intenta demostrar que toda la oleada de despidos y la profunda reestructuración de su división de IA, puesta en marcha el año pasado, está dando sus frutos.

Muy atrás. Meta se quedó atrás en la carrera de la IA después del fiasco de Llama 4 el año pasado. Desde entonces, sus rivales han avanzado con sistemas mucho más capaces. Mark Zuckerberg respondió creando Meta Superintelligence Labs y contratando a Alexandr Wang, el exdirector ejecutivo de Scale AI, y uno de los nombres propios más destacados de la IA, para liderarlo.

Muse Wonder es la primera prueba real de si esa apuesta ha funcionado. De momento, si hablamos en términos económicos, los inversores han reaccionado positivamente. Y es que según Bloomberg, las acciones de Meta subieron hasta un 4,7 % tras la noticia.

Qué hay de nuevo. Hay dos modelos. Muse Wonder será pronto el cerebro de Muse, la app de agentes de IA personales de Meta, para los suscriptores de los niveles mensuales de 20 y 100 dólares. Por otro lado está Muse Wonder Full, que se trata de la versión más potente y estará limitada a los suscriptores de Muse Code, la herramienta de programación de IA de Meta. De momento ésta no se ofrecerá a través de la API.

Wonder en sí llegará a los desarrolladores a través de la API de modelos de Meta, con un precio de 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de tokens de salida, lo que según TechCrunch lo sitúa aproximadamente al nivel de GPT-6 Sol o Claude Opus 5.5.

Las cifras. A falta de poner a prueba el modelo en profundidad, Meta afirma que la versión más grande del modelo supera a Claude Fable 5.1 de Anthropic y se sitúa justo por debajo de Claude Opus 5.5 en el Artificial Analysis Intelligence Index, uno de los rankings de referencia para valorar modelos de IA. La compañía también afirma que supera al GPT-6 Astra de OpenAI y a ambos modelos de Anthropic en algunas pruebas especializadas, incluyendo trabajo con documentos legales y desarrollo de software.

UN VISTAZO A...

De momento, todas estas cifras proceden de las propias pruebas de Meta, así que debemos esperar a las pruebas independientes para hacernos una idea realmente de la potencia de estos nuevos modelos.

La propuesta. Wang declaraba a Bloomberg que el resto de la industria se ha "centrado realmente en los agentes de programación", mientras que Meta quiere hacer que el caso de uso del agente personal "destaque de verdad". Y para ello hacen referencia a dos técnicas: Active Memory y Active Focus.

Según cuenta la compañía, mientras que la primera mencionada permite al modelo retener lo que le importa a un usuario durante "días, semanas, meses", para que la gente no tenga que repetirse, la segunda está diseñada para mantener al modelo enfocado en un objetivo establecido durante tareas largas y complejas, evitando errores acumulativos que puedan encarecer la factura cuando se trabaja con agentes.

¿Y qué pasa con la seguridad? El lanzamiento se produce en medio de una preocupación generalizada por los agentes de IA descontrolados, un tema del que llevamos meses viendo ejemplos poco alentadores. Meta afirma que ha entrenado a Muse Wonder para rechazar solicitudes peligrosas, como ayuda con armas biológicas o nucleares, un “mal uso cibernético” y otros asuntos, y ha publicado un marco para escalar las capacidades “de manera responsable”.

Sin embargo, cabe señalar que Meta no ha dicho si los agentes que se ejecutan en el modelo se comportaron de forma errática en las pruebas, ni cómo abordaron este riesgo específicamente. La compañía tampoco ha revelado cómo se construyeron o entrenaron los modelos, más allá de afirmar, que el entrenamiento tuvo lugar en su centro de datos Prometheus en Ohio.

Qué sigue. Wang declaraba a Bloomberg que su equipo ya está trabajando en "modelos más grandes y a mayor escala" mientras desarrolla versiones más baratas y especializadas de Wonder que podrían dar servicio a miles de millones de usuarios. Meta también ha afirmado que planea lanzar modelos más grandes de pesos abiertos, según comparten desde Wired, tras el pequeño Muse Glimmer.

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