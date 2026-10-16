Electro Depot celebra su décimo aniversario con precios (más) bajos y un sorteo para llevarte una compra gratis de hasta 300 euros

Sí, muchos de nosotros esperamos a momentos muy concretos del año para renovar televisores o electrodomésticos, como el Black Friday. La razón es sencilla: es cuando solemos encontrar los mejores precios. Ahora bien, no siempre podemos esperar tanto y justo ahí es donde entran las tiendas donde podemos encontrar precios bajos durante los 365 días del año. Una de ellas es Electro Depot, que, de hecho, cumple 10 años en España con un sorteo muy jugoso. Os contamos más.

Un sorteo a la altura de un décimo aniversario

Una década se dice muy pronto, pero es mucho tiempo donde esta tienda ha ido manteniendo su política de precios bajos todo el año. Electro Depot, además, tiene una distribución muy peculiar en sus tiendas, puesto que tienen formato de almacén donde veremos cajas apiladas y poco lujo. Esto, además de práctico para nosotros cuando las visitamos, también les permite un ahorro en costes que acaba por bajar el precio de lo que venden.

¿Por qué decimos esto de las tiendas? Porque son la clave para poder participar en el sorteo del 10.º aniversario de Electro Depot. En realidad, es bastante sencillo: basta con ir el día 24 de octubre (es decir, el sábado de la semana que viene) y hacer una compra. Haciendo esto, participaremos automáticamente en el sorteo de la devolución del importe de nuestro ticket en una tarjeta regalo (hasta 300 euros). Y no habrá un único ganador, sino que tendremos uno por tienda.

Algunos electrodomésticos destacados de Electro Depot

Hay muchos electrodomésticos de todo tipo en Electro Depot, pero nosotros os hemos hecho una selección de tres que están entre sus superventas y que nos parecen bastante interesantes.

Lavadora de carga frontal

Si buscas una lavadora para una familia pequeña o de tamaño medio, esta de la marca Valberg es ideal. Tiene una capacidad de 9 kg y llega hasta las 1.400 RPM, lo que viene genial en entornos donde hay mucha humedad para sacar la ropa casi seca. Además, tiene clase A-30 %, lo que nos ayudará a reducir la factura de la luz. Lo mejor es que es realmente económica: cuesta 269 euros.

Lavadora carga frontal, 9kg, 1400rpm, clase A-30%, ideal para 4 personas, VALBERG WF 914 A-30 F W180C PVP en Electro Depot — 269,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Microondas sin Grill

Si buscas un nuevo microondas y quieres algo sencillo a la vez que económico, este de marca propia de Electro Depot te puede encajar muy bien. Tiene 700 W de potencia, es de color blanco (aunque la puerta es de color negro) y te permite tanto descongelar alimentos como ajustar la potencia que quieres utilizar con una rueda muy intuitiva. Solo cuesta 37,96 euros y es de lo más vendido de esta tienda.

Microondas sin Grill 20L 700W HIGH ONE MWO 20L W 902C V4 Blanco PVP en Electro Depot — 37,96 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lavavajillas Valberg

Y para terminar, un lavavajillas de la marca Valberg. Mide 60 centímetros, la medida más habitual cuando se trata de estos electrodomésticos. Es de color negro y cuenta con cuatro programas diferentes, así como con un modo de inicio retardado y con apertura de puerta automática, lo que es ideal para que la vajilla se seque mejor. Cuesta 199,96 euros.

Lavavajillas 60 cm VALBERG 12S47 D KAD929C V2 12 Cubiertos Clase D Apertura Automática Negro PVP en Electro Depot — 199,96 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Electro Depot

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