La gasolina está cada vez más cara, pero hay un negocio que está ganando mucho más: las refinerías

En pleno conflicto de Oriente Próximo y con la crisis energética y tensiones en el suministro energético mundial, hay quien lleva unos meses frotándose las manos. Lo más evidente, las grandes petroleras, que este verano han registrado beneficios por más de 90.000 millones de dólares en plena guerra de Irán. Pero hay otro beneficiado menos notorio: las refinerías, que también están en máximos de producción.

El fenómeno es especialmente visible en España. Con ocho refinerías de gran capacidad, España tiene la tercera red más importante de Europa y, tradicionalmente, produce el 13% de la totalidad del continente. En el último trimestre, estas plantas han vivido un momento dorado, llegando a más que cuadruplicar sus márgenes de refino, con unas cifras totalmente inesperadas. Según El Economista, Repsol produjo 574.000 barriles equivalentes de petróleo entre julio y septiembre, lo que representa un aumento del 2,9% en comparación con el trimestre anterior y un incremento del 4,2% en tasa interanual.

Un 158% más de margen. Según explica El Periódico de la Energía, Repsol ha obtenido un margen de refino en el tercer trimestre del año de 36,2 dólares por barril frente a un precio medio del Brent de unos 97 dólares por barril en el mismo periodo. Se trata, pues, de un aumento del 158% respecto al segundo trimestre, cuando el margen era de 14 dólares por barril.

Si se comparan estos datos con los de 2025, la cifra se multiplica por cuatro: en el tercer trimestre del año pasado, Repsol obtuvo un margen de 8,8 dólares por barril. Y si nos trasladamos hasta 2022, año en el que la invasión de Rusia en Ucrania sacudió los mercados internacionales, el margen fue de 23,3 dólares por barril, con un precio de 113 dólares de media en ese mismo trimestre.

¿Qué es exactamente el margen de refino? Es la diferencia entre el valor de los productos obtenidos y el coste del crudo utilizado para producirlos, descontando los costes asociados al proceso de refino. Ese resultado serviría como indicador de la rentabilidad del negocio de refino, aunque no equivale al beneficio final.

Para poner las cifras récord de Repsol en perspectiva, señala el portal Mundo Petróleo que lo habitual en un mercado estable es que el margen medio oscile entre los 3 y los 7 dólares por barril.

¿Una oportunidad estratégica para España? España ha mantenido buena parte de su capacidad de refino mientras otros países europeos han cerrado instalaciones. Para la asociación FuelsEurope, en un documento del que se hace eco El Español, esto podría ser una oportunidad estratégica para nuestro país en un momento en el que el resto ha perdido gran parte de su capacidad refinera, a pesar de que estas instalaciones resultan fundamentales. Desde 2009, apunta el medio, se han cerrado definitivamente 35 refinerías en Europa, lo que supone un 30% de las instalaciones que existían y un 20% de la capacidad de refino del continente.

Para FuelsEurope, esta pérdida de capacidad tiene un doble efecto claro: incrementa la dependencia exterior y debilita la seguridad del suministro. De ahí que España, con sus ocho refinerías a pleno rendimiento, conserve una posición muy interesante dentro del mapa europeo de refino.





Imagen | Alex Simpson

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