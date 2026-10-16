La Ley de Propiedad Horizontal lo permite y los expertos lo confirman: "Puedes instalar una barandilla en tu plaza para que no rayen tu coche"

Hay decisiones que nos parecen de lo más lógico y racional que a ojos de otras personas pueden parecer surrealistas. Y todo lo contrario. En ese sentido, no hay ningún lugar en este mundo para ver las dos caras de una misma moneda que una junta de vecinos. Quizás ahí reside el éxito de cuentas en redes sociales como Líos de vecinos.

Una de sus particulares historias ha vuelto a alcanzar la viralidad.

Sólo le rayé el coche. Esta cuenta de Instagram trae en uno de sus post la de historia de dos conductores. Uno dice haber rayado sin querer el coche del vecino de al lado, dejando una nota para abrir un parte amistoso y que los seguros se pusieran en contacto.

La decisión de su vecino, sin embargo, fue radical: denunciarle a la policía e instalar una barandilla para evitar que ambos coches volvieran a tocarse. Ahora, el primero de ellos, dice no poder abrir la puerta del coche.

No hace falta explicar por qué el post se ha hecho viral.

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¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal? La normativa general a aplicar en estos casos dice que, efectivamente, el propietario puede hacer las modificaciones en su parcela que quiera. Siempre y cuando no produzca un problema a otros vecinos. Así, en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal se lee lo siguiente:

El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad

Es decir, no está prohibido que un vecino instale una barandilla, un cepo o lo que considere adecuado siempre y cuando no provoque una inconveniencia a la plaza de al lado.

¿Y los expertos? Los expertos reiteran lo que pone en la normativa. Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), asegura que no hay problema en esta modificación siempre y cuando se cumplan unos mínimos.

Y es que confirma que no hay problema en su instalación pero hay que tener en cuenta que "la línea que separa ambas plazas tiene la consideración de elemento común por lo que no se podrá instalar ningún elemento sobre la misma que dificulten la apertura de la puerta y salida del vehículo de la plaza de garaje colindante, y pueda suponer no solo una ocupación o alteración de zonas de paso o maniobra o afectación de elementos comunes del garaje, sino un perjuicio directo al propietario del vehículo estacionado en la plaza colindante".

Es decir, podría instalar esta barandilla siempre y cuando esté dentro de la plaza de garaje y no provoque el mencionado perjuicio al vecino.

No puedo abrir la puerta. El debate aquí y lo que tendría que dirimir un juez es si la instalación de una barandilla en una plaza de garaje provoca una inconveniencia al vecino contiguo, incluso aunque ésta esté dentro de los propios límites de la plaza. Y es que hay que tener en cuenta que cuando abrimos la puerta del coche solemos invadir la plaza vecina aunque sea unos centímetros. Centímetros que pueden ser clave para entrar y salir cómodamente del coche.

En resumen, el vecino está en su derecho de levantar esta barrera física siempre que no exista una norma dentro de la propia comunidad de propietarios que impida una actuación de este tipo. Y, sobre todo, si no sobrepasa los límites de la plaza y no provoca un perjucio al dueño de la plaza que tiene al lado.

Foto | Luismi Sánchez

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