Ya es oficial: así es la segunda generación de los auriculares reparables, ahora con soporte de LDAC y batería intercambiable

Cada vez son más los fabricantes que se están adaptando a la nueva regulación europea para que desde casa podamos cambiar la batería en caso de que se degrade. Pero esto es algo que algunas marcas llevan haciendo tiempo, y en el terreno de los auriculares, sobre todo los TWS, Fairphone dio un golpe sobre la mesa lanzando los Fairbuds. Ahora, la marca ha lanzado una segunda generación de Fairbuds 2 que mejoran a la primera.

Unos auriculares TWS reparables

La Nintendo Switch 2, los Sony WH-1000XM4 y recientemente los Zone Vibe Pro. Cada vez vemos más productos con baterías intercambiables, algo que nos beneficia a los usuarios de cara a aumentar la vida útil de los dispositivos. Y los Fairbuds 2 vuelven a apostar por ello añadiendo ciertas cosas que no veíamos en su primera generación.

Lo más llamativo de estos auriculares es que podemos desmontar sus siete piezas para cambiar la batería de los propios auriculares y del estuche de carga. Hacerlo es sencillo, y esto nos permite que podamos utilizarlos durante muchos años sin que la degradación de la batería nos entorpezca la experiencia a largo plazo.

Sobre el papel, la batería de estos auriculares ofrece hasta 8 horas con una sola carga o hasta 40 horas si tenemos en cuenta el estuche de carga. Además, cuentan con carga rápida, lo que permite, en este caso, que podamos conseguir hasta dos horas de autonomía con tan solo 10 minutos de carga.

Además, a diferencia de la primera generación, los Fairbuds 2 sí soportan el códec LDAC, de tal forma que podemos reproducir audio en alta calidad a través de la conexión Bluetooth. También cuentan con conexión multipunto para poder conectarlos en hasta dos dispositivos a la vez.

Por otro lado, estos auriculares cuentan con un ecualizador personalizable y prometen una cancelación activa de ruido de hasta 45 dB. Además, también son resistentes tanto al polvo como al agua gracias a que cuentan con certificación IP54.

Respecto a la disponibilidad, los Fairbuds 2 ya están disponibles para comprar en la tienda oficial de la marca por un precio de 119 euros.

⚡ EN RESUMEN: Fairbuds 2 ✅ LO MEJOR Vuelven a ser reparables : las baterías de los auriculares y del estuche de carga se pueden extraer para que las podamos reemplazar.

: las baterías de los auriculares y del estuche de carga se pueden extraer para que las podamos reemplazar. Ahora soportan LDAC. ❌ LO PEOR De momento, solo se pueden comprar a través de la página oficial de la marca. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que te vayan a durar muchos años, sobre todo teniendo en cuenta que podrás cambiar la batería en cuanto se degrade demasiado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas unos auriculares que destaquen más por la calidad de audio que por la reparabilidad. Los Fairbuds 2 se encuentran en un rango de precio en el que hay mucha competencia, y de muy buena calidad.

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Imágenes | Fairphone

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