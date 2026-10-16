Este drama que arrasa en Prime Video aborda un tema que el género lleva seis años esquivando: la pandemia

'El amor de tu vida' es la película más vista de Prime Video en España (solo precedida por una serie, 'Carrie'). Llegó a la plataforma el 14 de octubre, entró segunda por detrás de ‘Normal’ y en dos días le ha quitado el puesto colándose en el número 1 de otros doce países, como Reino Unido, Francia, España y Portugal. También se midió las caras con 'La hipótesis del amor' en su estreno, otra película romántica de Amazon estrenada tres semanas antes, así que dos de las producciones más vistas del servicio fueron historias de amor de la casa.

En 'El amor de tu vida' conoceremos a Maya (Margaret Qualley), de 26 años, que trabaja de enfermera de urgencias en Boston y se ha casado precipitadamente gracias a un escritorio de segunda mano comprado por internet. Entonces llega 2020, y la pandemia la empuja a cortar con todo, incluido su mejor amigo (Patrick Schwarzenegger), y a instalarse en Portugal como nómada digital, donde se cruza con un nuevo potencial amor, Felix (Aaron Pierre).

La guionista Julia Cox sitúa la acción en un escenario poco habitual en los melodramas románticos: el COVID visto desde dentro de un hospital. Qualley preparó el papel hablando con enfermeras de urgencias y detrás de la cámara está Rachel Morrison, primera mujer nominada al Oscar a la mejor fotografía, firmando aquí su segundo largo como directora después del drama deportivo 'The Fire Inside'.

Que nadie se deje engañar por un título que suena a tópico y a conformismo: Ryan Gosling produjo la película después de ganar una reñida puja por el guion, que posteriormente Amazon compró para explotarlo en su plataforma, tras un estreno muy limitado en Estados Unidos. Una apuesta perfecta si tienes ganas de sacar el pañuelo y el helado de chocolate para una noche emotiva y llena de giros emocionales.

En Xataka | Si te gustó 'La Odisea', tienes en streaming otra película de Matt Damon con armadura que nadie vio en su estreno en 2021











