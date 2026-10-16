La NASA ofrece 150.000 dólares a quien evite que los astronautas se conviertan en “condensadores de alto voltaje” en la Luna

Los humanos ya han caminado sobre la Luna, pero la verdad es que es una suerte que no hubiese incidentes, ya que no se estudiaron a fondo algunos factores que podrían haber sido peligrosos. Por ejemplo, la posibilidad de convertirse en condensadores de alto voltaje e incendiar sus propias naves. Suena aterrador, básicamente porque lo es. Por eso, la NASA ha ofrecido 150.000 dólares a la persona o empresa que le ofrezca la mejor solución a este problema de cara a los próximos viajes de astronautas a nuestro satélite.

Saltan chispas. Cuando los astronautas caminen sobre la Luna, pueden cargarse eléctricamente por dos motivos. Por un lado, la triboelectricidad, que se da por fricción de materiales, como cuando frotamos un bolígrafo en un jersey de lana. En este caso, puede producirse por el contacto de las botas con la superficie lunar, por el polvo que se deposita en el traje y se frota sobre él o por la propia fricción entre las distintas telas del traje.

Por otro lado, el plasma que hay en el ambiente consta de electrones, con carga negativa, e iones positivos procedentes del viento solar. Los electrones son más ligeros y rápidos, por lo que se depositan más fácilmente sobre el cuerpo de los astronautas, que quedan cargados negativamente. Cuando estos vuelven a la nave, si esta está cargada positivamente, puede producirse una descarga eléctrica por la diferencia de voltaje.

Aún peor a la sombra. Las radiaciones solares pueden arrancar electrones de las superficies cargadas. Por eso, si los astronautas están expuestos al Sol, pierden parte de esos electrones con los que se han cargado sus trajes. Sin embargo, si han estado a la sombra, mantendrán una carga negativa mayor. La nave, en cambio, habrá estado quieta al Sol, por lo que habrá perdido más electrones y tendrá carga positiva, de modo que la descarga será mayor.

Las consecuencias. Ante esta situación podría producirse un arco eléctrico. Es decir, una descarga en la que la electricidad salta a través de un espacio que normalmente aislaría, como el aire, el gas o el polvo. Ocurre cuando la diferencia de voltaje entre dos objetos es tan grande que el gas entre ellos se ioniza y se vuelve conductor. Si esto ocurre, saltan chispas que pueden dañar el traje o incluso incendiar la nave al entrar en contacto con el oxígeno. Por eso es tan peligroso.

No sería la primera vez. En 2018, cuatro astronautas se recluyeron en un ambiente marciano simulado en la ladera del volcán Mauna Loa, en Hawái. La estancia iba a ser de ocho meses. Sin embargo, cuatro días después uno de ellos recibió una gran descarga eléctrica mientras ponía en marcha un generador y tuvo que ser hospitalizado, dándose por acabada la misión. Lógicamente, este caso, citado en Space, no es una situación comparable. Estamos hablando de una electricidad natural, no surgida de un generador. Aun así, pone sobre la mesa el riesgo que puede tener un chispazo en estos entornos. Por eso se está afanando tanto al NASA en buscar soluciones.

Ligero y de bajo consumo. Básicamente, la NASA busca una solución ligera, que ocupe poco espacio y no requiera un gran consumo de energía. Además, debería extenderse al menos durante cuatro caminatas a lo largo de 10 días. Las personas que quieran apuntarse al concurso tienen hasta el 15 de enero para hacerlo. En cuanto a la fecha para implementar su invento, de momento no se sabe nada, pero es esperable que se quiera poner en marcha en cuanto los astronautas empiecen a volver a la Luna. Eso, si va todo bien, será a partir de 2028.

Imagen | NASA

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