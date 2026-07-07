Xiaomi tiene a precio de liquidación (por 36 euros) en PcComponentes una barra de sonido compacta y minimalista

Xiaomi siempre ha destacado por ser una marca que tiene dispositivos con una muy buena relación calidad-precio, sobre todo si tenemos en cuenta los precios de las ofertas que ofrecen las tiendas. Un buen ejemplo lo tenemos en la Xiaomi Soundbar 2.0ch, una barra de sonido que se encuentra rebajada en PcComponentes por 35,99 euros en lugar de 99,99 euros.

Una barra de sonido buena, bonita y barata

La Xiaomi Soundbar 2.0ch es una barra de sonido sencilla que está orientada a televisores de gama de entrada, sobre todo a aquellos que ofrecen una calidad y potencia justitas. A nivel de diseño mantiene lo que solemos ver en casi todos los modelos del mercado con un formato alargado y un acabado en negro.

No incluye subwoofer inalámbrico o altavoces traseros, por lo que toda la potencia sale de la propia barra de sonido. Ofrece una potencia de 24W RMS y cuenta tanto con conexión por Bluetooth como conexión por cable a través de los puertos SPDIF, óptico y auxiliar.

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Por otro lado, esta barra de sonido se puede colocar sobre el mueble del televisor, pero también viene con todo lo necesario para instalarla en la pared. También incorpora un botón en el lateral para poder controlar el nivel de volumen o para poder encenderla y apagarla.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Xiaomi Soundbar 2.0ch hoy ✅ LO MEJOR S u precio : se trata de una barra de sonido sencilla que tiene un precio muy ajustado.

: se trata de una barra de sonido sencilla que tiene un precio muy ajustado. Su conectividad: ofrece opciones para conectar dispositivos por cable o de forma inalámbrica. ❌ LO PEOR No es compatible con formatos Dolby .

. No incluye mando. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor de gama baja o bastante antiguo y buscas una mejor experiencia de audio para consumir cine, series o videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un televisor de gama media o alta que tiene buenos altavoces y, sobre todo, que es compatible con alguna de las tecnologías Dolby.

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