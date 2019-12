Xbox One X con The Division 2 a precio de Black Friday en Amazon: 329 euros

Si estás pensando en regalar una consola en Navidad o simplemente quieres comprar una para ti y no aprovechaste las ofertas del Black Friday, Amazon ha rebajado la potente Xbox One X con el juego The Division 2 hasta los 329 euros.

Comprar Xbox One X al mejor precio

El precio de lanzamiento del pack compuesto por la consola más completa y potente de Microsoft con el juego The Division 2 superaba los 399 euros, pero ahora está rebajado en la tienda oficial hasta los 349 euros. No obstante, es en Amazon donde podemos encontrarla más barata: 329 euros, mismo precio que Media Markt aunque en este último caso con gastos de envío aparte.

La Xbox One X es el modelo de Xbox más potente de Microsoft en la actualidad, destacando respecto al resto por ofrecer soporte de resoluciones 4K y modos HDR. Su procesador consta de 8 núcleos a una frecuencia de reloj de 2,3 GHz, GPU personalizada con 40 unidades de proceso, 1.172 MHz de frecuencia de reloj, Arquitectura Polaris y 6 TFLOPS de potencia, con 12 GB de memoria GDDR5 a 6,8 GHz con un ancho de banda de 326 GB/s.

